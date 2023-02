Giochi online, ecco come vengono sviluppati

I giochi online nascono dalla collaborazione di diversi esperti, che combinano le proprie conoscenze per arrivare ad una definizione finale. Nella maggior parte dei casi, è probabile che il progetto di sviluppo di un gioco coinvolga almeno una dozzina di persone diverse, ognuna delle quali ha il compito di gestire un elemento specifico del processo di costruzione.

Graphic designer, game designer, animatori, sviluppatori web e tester di giochi rientrano tra i ruoli professionali che contribuiscono a creare questo tipo di giochi; piattaforme facilmente accessibili che i giocatori visitano online o nelle loro app.

Senza la collaborazione non arriveremmo mai alla definizione ultima del gioco, che diventa “attraente” proprio perché ragionato nei minimi dettagli. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro i giochi online, come vengono costruiti e come influenzano l’economia moderna.

Creare un gioco online: l’algoritmo

L'algoritmo è un concetto chiave nella tecnologia così come nei giochi. Sviluppatori e programmatori devono assicurarsi che il gioco risponda correttamente alle richieste dei giocatori e che reagisca velocemente e senza errori: per farlo hanno bisogno che l’algoritmo di base funzioni correttamente.

Esistono due tipi di codifica generalmente utilizzati dagli sviluppatori:

La programmazione back-end viene utilizzata per le “funzioni nascoste”, per i processi di progettazione che che non hanno un riscontro diretto sullo schermo ma che sono fondamentali alla buona riuscita del gioco;

La programmazione front-end si riflette direttamente sul design e sullo stile del gioco, lavorando in collaborazione con il processo di back-end.

Una volta identificati eventuali problemi iniziali, viene creata una versione primaria del gioco, ottimizzata e testata prima della fase di sviluppo finale. Il gioco è così sottoposto a lunghe sessioni di prova progettate per appianare eventuali bug persistenti prima che venga reso disponibile agli utenti.

Il tema del gioco





Nella fase di costruzione di un gioco, la grafica assume un ruolo molto importante. Il suo compito principale è quello di riuscire a comunicare visivamente il concetto alla base del gioco: il suo tema.

Come è facile intuire, migliore è la grafica, più sarà facile per gli utenti comprendere la tematica del gioco.

Oggi ci sono decine di migliaia di giochi online diversi tra loro, i cui temi includono film, programmi televisivi, supereroi, celebrità, fiction e molti altri. Tra tutti quelli disponibili, i più efficaci sono i giochi che comunicano correttamente il tema e il concetto all'utente.

Un esempio immediato e facile da comprendere è quello che riguarda le moderne slot. Mentre prima ci si affidava spesso ad un “tema comune”, oggi le slot spaziano tra diverse opzioni, cercando di catturare il più possibile l’attenzione dell’utente.

I designer di solito utilizzano strumenti di modifica grafica come Adobe Photoshop per progettare diversi elementi del gioco. Oltre a coordinarlo con alcuni effetti sonori speciali, i tecnici del suono creano la base musicale e i suoni del gioco, che vengono poi incorporati con l'elemento grafico per costruire il gioco finito.

Le funzionalità dei giochi moderni

Le cosiddette “funzionalità di ricompensa” rientrano tra gli elementi più apprezzati dei giochi moderni, che aiutano a elevare l'esperienza di gioco a un livello completamente nuovo.

La presenza di una ricompensa non è insolita nei giochi, ed è ciò che spesso cattura l’attenzione. La maggior parte dei giochi richiede ai giocatori di raggiungere un punteggio o una missione speciale per attivare prezzi coinvolgenti o aprire nuovi livelli per raggiungere la vittoria.

Gli sviluppatori di giochi incorporano funzionalità aggiuntive nei giochi che attingono alle caratteristiche psicologiche dei giocatori. Molti di questi sono radicati nel desiderio di una persona di essere competitivi: in sostanza, il brivido dell'inseguimento diventa cruciale quanto il risultato finale.

Questo concetto è stato gestito con successo da giochi da casinò, che offrono costantemente premi diversi come bonus o giri gratuiti per coinvolgere il giocatore. È il caso degli appassionati di blackjack che cercano "blackjack regole" su google per cercare di individuare un metodo efficace per la vincita.

Sviluppi futuri





Lo sviluppo del gioco è progredito enormemente negli ultimi due decenni e si prevede che la tendenza continuerà per il prossimo futuro. Le società di software cercano continuamente di andare oltre i confini, mentre si sforzano di offrire agli operatori online un vantaggio competitivo rispetto ai loro rivali. Nuove tecnologie e idee continueranno a spuntare per sviluppatori e designer per rendere il gioco molto più interessante di quello che vediamo oggi.

Ad esempio, la tecnologia della realtà virtuale (VR) ha avuto un impatto straordinario sul settore dei giochi e che probabilmente continuerà ad averlo. Alcune società di sviluppo software hanno già lanciato slot VR e la tecnologia diventerà probabilmente una parte fondamentale del modo in cui i giochi verranno realizzati in futuro.

Un'altra tecnologia che ha davvero avuto un impatto sull'industria dei giochi è il live streaming. Attualmente, il live streaming viene applicato anche al di fuori dei giochi, in modo tale da permettere ai personaggi di interagire tra loro prima che il gioco inizi effettivamente.

La grafica e gli effetti sonori continueranno ad aggiornarsi con la tecnologia che cerca di rendere i giochi più reali. Concetti come il cloud gaming guadagneranno popolarità e gli sviluppatori troveranno un modo per rendere i giochi più veloci e leggeri. Il modo in cui questi giochi monetizzano potrebbe anche avere un impatto nei prossimi anni e il modello di business che normalmente viene utilizzato a seconda degli annunci potrebbe cambiare.

In un mercato sempre più competitivo come quello dei giochi, ci si aspetta che gli sviluppatori continuino a spingere i confini della tecnologia nei prossimi anni.