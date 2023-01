Bonus Edicole, Confcommercio: contributo una tantum fino a 2.000 euro

Confcommercio spiega come richiedere il bonus edicole del Fondo straordinario editoria: do-mande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023



Grosseto: Il sindacato edicolanti SNAG Confcommercio rende note le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal Dpcm 28 settembre 2022 con la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordi-nario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

“Ai punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro – informano dalla Confcommercio Grosseto - entro il li-mite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Come già comunicato ai nostri associati, il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la forni-tura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, ed anche la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Tra i requisiti di ammissione al bonus una tantum edicole 2022, l’esercizio dell’attività di “rivendita esclusiva di giornali e riviste”, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario.

Il contributo, fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di al-meno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022: interventi di trasformazione digitale, interventi di ammodernamento tecnologico, fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, attivazione di punti vendita addizionali oppure realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. Per richiedere il contributo è necessario presentare per via telematica apposita domanda al Di-partimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023. Gli uffici della Confcommercio di Grosseto sono a disposizione.

“Chi intende avvalersi dei nostri servizi per l’invio della domanda può rivolgersi al nostro ufficio bandi - concludono dall’associazione - scrivendo a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it. Si raccomanda di indicare nella e-mail la denominazione azienda e un recapito telefonico di riferimento per essere ricontattati”.