Ginnastica ritmica, prime prove ai Campionati regionali UISP e OPES

Grosseto: Sì sono concluse le prime prove dei campionati regionali UISP e OPES di ginnastica ritmica.



Ottimi risultati per le atlete della Polisportiva Barbanella UNO impegnate a partire dalla fine di gennaio esordendo nel Campionato Regionale OPES.

Per la categoria Allieve nella specialità del cerchio Clara Pasuch, Anna Bindi ed Emily Bernardini si classificano rispettivamente al 1°,2° e 3° posto del podio, mentre nella specialità fune sale sul gradino più alto Anna seguita da Emily.





Nella categoria preagonistica Ludovica Coletta vince alla specialità cerchio seguita da Giorgia Mameli 3^ classificata. Medaglia di bronzo per entrambe nella specialità palla per Ludovica e clavette per Giorgia.





Nel campionato regionale UISP per la 2^ categoria junior Ludovica conquista la medaglia d’argento nella specialità palla e si classifica al 5° posto nel concorso generale e al cerchio. Brava anche Giorgia nelle specialità del cerchio e delle clavette.





Per la prima prova regionale Uisp categoria Miniprima base le ginnaste hanno svolto una buona prova, approcciandosi per la prima volta a questo campionato.

Vittoria Pagliarin vince nella categoria esordienti con l'esercizio corpo libero/cerchio.

Anisha Pasquinelli si classifica 3^ nella categoria esordienti 2014 con l'esercizio corpo libero/palla.

Penelope Massa si classifica 3^ nella categoria allieve con l'esercizio corpo libero/cerchio.

Brave anche Vittoria Paciello e Lucrezia Raimondo nella categoria esordienti 2013 con l'esercizio corpo libero/palla e Sofia Fierro e Nicoleta Turta nella categoria junior che si sono cimentate nell'esercizio cerchio/nastro.

Di nuovo nella gara UISP di mini prima élite Emily sale sul 3° gradino del podio nella specialità della fune, mentre Anna si classifica 3^ nell'esercizio al cerchio. Complimenti anche a Clara che per emozione fa qualche errore di troppo.

Bravissima Brenda che sale sul primo gradino del podio nella categoria piccoli oscar con l’esercizio combinato corpo libero/palla conquistando la fascia oro e concludendo in bellezza questa prima tranche di gare.

Complimenti alle allenatrici di queste bravissime ginnaste: Radostina Stoyanova , Ginevra Calisti e Serena Perugini.

Adesso si riprende la preparazione per le seconde prove di entrambi i campionati.