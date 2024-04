Gianluca Tosi conquista il 48° Trofeo Maremma

Follonica: Il colpo di scena si è consumato sulla prova speciale 5, “ Capanne”, quando Alessio Santini, dopo essere passato in testa in precedenza era costretto a fermarsi per una foratura alla Citroen C3 WRC Plus, pagando di fatto un ritardo di oltre 1” abbandonando le velleità di successo finale, lasciando via libera all'emiliano Gianlucan Tosi ( Skoda Fabia Evo) che conquistava il vertice della classifica, mentre Santini scivolava al 18° posto con un ritardo di 2'41”3.

E' stata un edizione scoppiettante del “ Maremma” con tanta qualità al via, molto atteso fra gli altri il pilota di casa Alessio Santini che conduceva per la prima volta, con accanto la fida Susanna Mazzetti la nuovissima Citreon C3 WRC plus, lo stesso esemplare, lo conduceva Stefano Zambon,, già con queste due meravigliose vetture la gara aveva un prestigio maggiore, due vetture stellari preparate dai piemontesi Gino Auto.

Avvio al fulmicone con Santini si impone subito, con 2”2 su Zanbon, poi il vuoto. Zanbon si riscatta su Capanne, rifilando 4”2 a Santini e blza in testa. Su Marsiliana è Gianluca Tosi è più veloce e Santini riprende la testa della gara, ma su questa prova si consuma il primo colpo di scena. Zanbon nel tentativo di recuperare sbatte, danneggiando non poco la vettura , e saluta la compagnia.

Santini si conferma in gran forma e domina la psi “Gavorrano”.

Tutto ok ma sulla speciale di Capanne arriva un'altro colpo di scena. Una improvvisa foratura “ferma” Santini che accusa un ritardo di oltre un minuto scivolando all'ottavo posto all'8° posto in classifiaca.

Su Marsiliana si impone Vargiu ( Skoda Fabia Evo) che precede si un soffio Tosi con Gsperetti a 2”4. Santini scivola al 18° posto con un ritardo di 2'41”3.

Nonostante la sfortuna Alessio Santini viaggia alla grande e vince la speciale di Gavorrano con 5”8 su Tosi.

Gran finale con Gianluca Tosi che controlla i ritorno dei suoi più diretti avversari, mentre Santini con tanta rabbia vince la speciale di Capanne, precedendo lo stesso Tosi e Gasperetti. Nel frattempo il livornese Tucci si è avvicinato al podio.

Sempre nel segno di Alessio Santini l'ultima speciale di Marsiliana, precedendo Tosi e Vargi. sfortuna, tata rabbia per il driver maremmano che nl finle è riuscito a mettersi in mostra. Il Successo va a Gianluca Tosi, che precede sul sul secondo gradino del podio, Marco Gasperetti , terzo Roberto Tucci.

Classifica: 1. Tosi-Costi ( Skoda Faabia Evo) in 39'56”1; 2, Gasperetti-Ferrari ( Citroen C3) a 12”4; 3, Vargiu -Nesti (Skoda Fabia Evo) a 14”6; 4. Tucci-Micalizzi ( Skoda Fabia) a 31”0; 5. Volpi-Mei ( Skoda Fabia Evo) a 1'04”3: 6. Forieri.Lupi ( Skoda Fabia ) 1'20”4; 7. Ramacciotti-Caturegli ( Skoda Fabia Evo) a 2'00, 8. Santini-Mazzetti ( Citroen C3 WRC Plis) a 2'25”8; 9. Bindi-Vecoli ( Skoda Fabia Evo) a 2'26”2, 10- Zurri-Gabricci ( Skoda Fabia) a 2'45”0

(FOTO AMICORALLY)