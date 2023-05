Giani: “Toscana regione d’Europa, sempre più integrata"

Firenze: Una Toscana sempre più integrata nei processi di coesione e sviluppo. Una regione d’Europa che, grazie ai circa 10 miliardi di risorse europee (PNRR e fondi strutturali), può garantire sviluppo e modernizzazione delle proprie comunità. Si è aperta nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, la seconda giornata della conferenza The State of the Union. Tra i saluti iniziali anche quello del presidente Eugenio Giani, poco prima dell’intervento dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell.



Giani ha spiegato che “è grazie ad un’iniziativa come questa, che si rinnova ormai da 13 anni, che la Toscana diventa protagonista rispetto ai processi di integrazione e coesione e verso il consolidamento di un’identità europea. La generazione Erasmus, soprattutto in questo drammatico anno segnato dalla guerra, ha colto più di altri il senso della costruzione di questa identità che è già tra noi e con noi, perché è l’Europa a indicare le norme che ispirano il nostro vivere. Toscana regione d’Europa – ha aggiunto -, fortemente integrata nel processo di inclusione e coesione, anche sul piano degli investimenti, resi possibili grazie alle risorse che provengono dall’Europa stessa. Come ad esempio quelle del Pnrr, che per la Toscana ammontano a 6,6 miliardi di euro e che consentiranno a oltre 6100 progetti, certificati al 31 marzo scorso, di partire entro il 2023. O quelle dei fondi strutturali europei, altri 3,3 miliardi per i prossimi 6 anni. In tutto circa 10 mld per proseguire nel processo di sviluppo e modernizzazione di servizi e infrastrutture in tutti i settori: ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, lavoro, istruzione e sanità”.

All’interno di The State of the Union è presente anche un evento organizzato con il sostegno di Regione Toscana – Giovanisì dal titolo SOU4YOU: The State of the Union per i giovani cittadini europei che si svolgerà nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio. Tra i relatori, oltre a Bernard Dika, ci sarà anche Camilla Ferrario, beneficiaria del bando per l’imprenditoria agricola promosso da Giovanisì.