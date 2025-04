“Da Homo Sapiens a Homo Caelestis”. Conferenza del Rotary Club di Grosseto alla Biblioteca Chelliana

Grosseto: Quale potrà essere il futuro per l’uomo? E’ un argomento affascinante, che richiama l’attenzione e stimola la curiosità questo che sarà affrontato sabato 5 aprile in un incontro pubblico organizzato dal Rotary Club Grosseto che si terrà alle ore 18 nel salone della Biblioteca Chelliana, in via Mazzini, a Grosseto.

A rendere ancor più affascinante questo incontro, oltre al tema (ufficialmente è: “dall’Homo Sapiens all’Homo celestis”), è il protagonista di questo incontro, il Dott. Ing. Tommaso Ghidini, che condurrà il pubblico alla scoperta dell’ “incredibile racconto di come saremo”.

Per ulteriori informazioni e prenotazione gratuita (non obbligatoria): segretario@rotarygrosseto.it

Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph. D.) all’Università di Paderborn (Germania), con tesi in Meccanica della Frattura sperimentale e numerica, realizzata interamente all’Istituto di Ricerca dei Materiali del Centro Aerospaziale Tedesco. Dal 2005 al 2007 ha lavorato in AIRBUS, a Brema, sui maggiori programmi civili e militari dell’industria aeronautica europea, in particolare gli aeroplani A380, A350 e A400M, attualmente in servizio attivo nelle più importanti compagnie e forze aeree del mondo.

E’ approdato all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2007,lavorando come esperto di meccanica della frattura e failure investigation. Nel 2009 è stato chiamato a occupare la posizione di Ingegnere della Qualità e Sicurezza del razzo VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), il razzo più recente della famiglia dei lanciatori ESA, fino al lancio di qualifica avvenuto con successo nel Febbraio 2012. Nel 2012 viene promosso a Capo della Sezione di Tecnologia dei Materiali e dal 2017 dirige la Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’ESA. La Divisione, avvalendosi di laboratori e centri di calcolo di fama e livello mondiale, garantisce l’integrità strutturale dell’intera gamma di programmi e missioni spaziali dell’ESA.

Tommaso Ghidini è invitato a tenere corsi nelle facoltà di Ingegneria Aerospaziale di prestigiose Università europee ed è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali per il raggiungimento di fondamentali risultati nel settore aerospaziale.

Nel 2011 è stato nominato Revisore dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, svolgendo attività di valutazione e approvazione di programmi nazionali di ricerca e sviluppo sulle tecnologie più avanzate della produzione industriale.