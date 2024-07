“Gestione informatizzata delle tecniche contabili”. Corso di formazione IFTS completamente gratuito

Grosseto: Ottimo risultato per l’agenzia formativa di Ascom Confcommercio Grosseto: la Regione Toscana ha infatti finanziato il nuovo Percorso I.F.T.S. "ICT - Gestione Informatizzata delle Tecniche Contabili". Si tratta di un corso di formazione della durata di un anno completamente gratuito per i partecipanti, rivolto a diplomati di ogni età. Prenderà il via a settembre e rappresenta un'importante opportunità per acquisire competenze avanzate nella gestione amministrativa e contabile tramite tecnologie innovative.

Il corso prevede un totale di 990 ore, suddivise in 564 ore di lezioni teoriche e attività pratiche in aula e laboratorio, 396 ore di tirocinio presso aziende del settore per mettere in pratica le competenze acquisite e 30 ore dedicate all'orientamento al lavoro e all'imprenditorialità. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, per un periodo di 7 mesi.

La rilevante parte riservata al tirocinio (quasi tre mesi di apprendimento presso o un’azienda, o uno studio professionale o un’associazione di categoria) è quella che forse qualifica maggiormente questo corso I.F.T.S.. Perché da una parte consente a partecipanti di essere realmente operativi per un prolungato periodo di tempo; dall’altra consente ai soggetti ospitanti di valutare se lo stagista può essere immediatamente inserito nel proprio organico. Si tratta, quindi di una occasione concreta di incontro domanda-offerta, che nella stragrande maggioranza dei casi si risolve con l’assunzione a tempo indeterminato dello stagista da parte della stessa azienda che lo ha ospitato.

“Il corso rappresenta una grande occasione sia per i giovani che si sono appena diplomati, ma anche per chi il diploma di scuola superiore il diploma lo già ha conseguito e ha interesse a uno sbocco occupazionale – afferma Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - All'interno di un'azienda di medie e grandi dimensioni, infatti, la figura di un amministrativo che si occupa dei conti e della gestione degli ordini o delle commesse è strategica e per questo molto ricercata e anche ben valorizzata. Con l'adozione crescente di tecnologie avanzate, come i software gestionali, i big data e l'intelligenza artificiale, la capacità di gestire questi strumenti è diventata indispensabile per garantire l'efficienza e la competitività delle imprese. I partecipanti al corso non solo acquisiranno competenze tecniche fondamentali, ma saranno anche in grado di contribuire in modo significativo alla modernizzazione e all'ottimizzazione dei processi aziendali. Considerando che tutto il percorso è a costo zero per chi si iscriverà, si può dire che si tratta davvero di una occasione da non perdere”.

“Come presidente Confcommercio Grosseto, ma soprattutto come imprenditore – commenta Giulio Gennari - posso testimoniare che i collaboratori amministrativi sono fondamentali per fornire dati e indicatori necessari all’impresa per valutazioni e decisioni strategiche, soprattutto se di dimensioni importanti e con volumi di fatturato significativi. Questi professionisti svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le operazioni aziendali si realizzino senza intoppi, permettendo all'azienda di mantenere un alto livello di efficienza e di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato. Il corso I.F.T.S. fornirà alle persone che lo frequenteranno le competenze necessarie per eccellere in questi ruoli, rendendoli altamente competitivi e pronti a entrare nel mercato del lavoro con una solida preparazione”.

Anche, Paolo Mazzetti, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto commenta in maniera molto positiva il corso I.F.T.S. di Confcommercio.

"I dati pubblicati a luglio 2024 nel Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – afferma Mazzetti - confermano che, ormai da tempo, gli studi professionali e le aziende si trovano in seria difficoltà per il reperimento di personale idoneo allo svolgimento di mansioni amministrativo/contabili. Una delle cause principali di questa conclamata difficoltà è la preparazione inadeguata dei candidati e, per questo, vediamo con grande favore il corso organizzato dall’Agenzia formativa di Ascom. Sarà sicuramente una grande opportunità di crescita per i partecipanti ed avrà un impatto positivo sul nostro territorio."

Il prossimo 25 luglio è in programma un webinar di presentazione e chi fosse interessato a prendere parte a questo nuovo percorso formativo o volesse maggiori informazioni può scrivere una mail a formazione@confcommerciogrosseto.it