Geotermia: Biancane e Larderello protagonisti di "Ma davvero?"

Larderello (Pi): Il 2025 è appena iniziato e la geotermia torna protagonista sul piccolo grande schermo della televisione, stavolta per un pubblico speciale, quello dei bambini: arriva, infatti, nella spettacolare Valle del Diavolo e a Lago Boracifero, sul crinale delle province pisana e grossetana, “Ma Davvero?”, il programma di Rai Kids che è dedicato alle scienze della terra e che andrà in onda domani, giovedì 9 gennaio, alle 14:05 su Rai Gulp e RaiPlay.

La geologa e divulgatrice scientifica Caterina Zei, nella puntata “Il respiro della terra”, sarà in Val di Cecina nel cuore caldo della Toscana, proprio in quel luogo suggestivo di Larderello e dintorni che pare abbia ispirato Dante Alighieri per la descrizione dell’Inferno della Divina Commedia. Con l’aiuto di Geoffrey Giudetti e Romina Taccone di Enel Green Power sarà raccontato il fenomeno geotermico che caratterizza la Valle del Diavolo, dove il calore sotterraneo risale in superficie sotto forma di vapori, creando un paesaggio mozzafiato.





Attraverso spiegazioni geologiche, dimostrazioni pratiche e curiosità sulla geotermia, Caterina Zei illustrerà come questo fenomeno naturale possa essere trasformato in energia sostenibile. Dalle centrali geotermiche all’esplorazione delle rocce bianche del Parco delle Biancane fino alla preparazione di un “uovo geotermico” cucinato con il calore della terra, l’episodio combina divulgazione scientifica e intrattenimento, rivelando i segreti della geotermia e la sua importanza per il futuro dell’energia. Nella puntata, anche il divulgatore Marco Martinelli, “Il Giallino”, che affronterà la forma del mondo con la mappa di Mercatore e parlerà di geyser in luoghi improbabili. In chiusura, nello spazio “Davvero Green”, si spiegherà come riciclare il sughero.

“Ma davvero?” è un programma originale Rai Kids realizzato in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Torino, ideato da Giovanna Carboni, in collaborazione con Caterina Zei. La regia è di Riccardo Menicatti e Vitaliano Crispo.

In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente sul territorio regionale, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare oltre 13mila utenti, 27 ettari di serre e numerose aziende della filiera agroalimentare e dell’artigianato.