Garante Nazionale Disabilità, (FDI): “Altro segnale concreto da parte Governo Meloni"

Firenze: “L’aver dato attuazione alcuni giorni fa da parte del governo al decreto delega in materia di disabilità, con l’istituzione del Garante Nazionale, figura fondamentale tesa a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità, è un altro segnale concreto dell’attuale esecutivo verso le persone disabili, i loro familiari e di chi si prende cura degli stessi”. È quanto affermano il Deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale Toscana, Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale FDI-Grosseto Luca Minucci e il responsabile provinciale dipartimento disabilità FDI Grosseto, Giuseppino Cucinotta.



“Si tratta di un ruolo chiave assegnato al garante – dicono Rossi, Minucci e Cucinotta – che oltre a tutelare i diritti delle persone con disabilità sarà deputato a dare pareri, raccomandazioni e quant’altro alle varie amministrazioni ed enti deputati, il tutto tra l’altro con piena autonomia decisionale e organizzativa e senza vincolo di subordinazione, cercando di derimere e trovare soluzioni ad eventuali criticità”.

“Ad esempio - spiegano - in casi di un mancato adeguamento da parte di un Ente a quanto previsto nei vari piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e quant’altro, che impedisce alle persone con disabilità di poter accedere a edifici pubblici o aperti al pubblico, il Garante ha facoltà di proporre a quell’amministrazione un cronoprogramma per rimuovere le barriere stesse, e nel contempo vigilare affinché i lavori procedano a vadano verso la soluzione finale auspicata”.

“Diversi casi sono stati infatti segnalati in passato anche nella nostra provincia. Adesso con questo decreto, finalmente viene istituita una figura che mancava e che veniva reclamata a gran voce da anni. Una figura che non rappresenta solo un riferimento, ma soprattutto operativa e con compiti ben precisi e di reale supporto, in riferimento anche alla Convenzione Onu, e del diritto ad una vita dignitosa e pienamente partecipata per ogni persona umana” concludono l’Onorevole Fabrizio Rossi, Luca Minucci e Giuseppino Cucinotta.