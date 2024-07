Gabriele Pazzagli è il nuovo presidente del Rotary Club Follonica

Follonica: Presso la splendida cornice dalla Fattoria Cirene qualche sera fa, è avvenuto il passaggio delle consegne tra il Dr. Vincenzo Benedetto e l’Ing. Gabriele Pazzagli. Ha partecipato all'evento anche l'assistente al governatore Susanna Biagini.



Nell'occasione è stato consegnato il riconoscimento Paul Harris al nostro socio Salvatore Acquilino per la sua presidenza nell'anno rotariano 2022-2023.

Complimenti a Vincenzo per le numerose attività svolte e in bocca al lupo a Gabriele per tutto ciò che farà. Un sincero grazie va a Loria e Nedo Bertolai per l'ospitalità e a tutti i partecipanti.

Di seguito il consiglio direttivo 2024-2025:

• Presidente: Gabriele Pazzagli

• Vicepresidente: Giuseppe Di Buduo

• Segretario: Fabio Maria Carlini

• Tesoriere: Giacomo Manni

• Prefetto: Alberto Achilli

• Past-President: Vincenzo Benedetto

• Consigliere: Nedo Bertolai

• Consigliere: Giovanni Fusco

• Consigliere: Roberto Pacenti

• Consigliere: Stefania Postiferi

• Consigliere: Maurizio Petri