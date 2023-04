Gabbrielli: Tutti vorremo che il centro storico continuasse ad essere polo attrattivo

Grosseto: "Tutti vorremo che il centro storico continuasse ad essere polo attrattivo per imprenditori e cittadini. I residenti, i non residenti, i proprietari dei fondi e gli imprenditori devono diventare i veri protagonisti di questa trasformazione e ciascuno deve fare la propria parte.





Il Comune deve supportare la creatività cittadina facendo le giuste scelte politiche. La riunione della giunta allargata alle associazioni di categoria che si è svolta oggi giovedì 6 aprile è stata importante e molto funzionale, dando indicazioni e proposte ben precise e strutturate.

Il consigliere di maggioranza Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli, che ha aderito all'iniziativa del consigliere Rita Bernardini di incontrare ed ascoltare i residenti e gli imprenditori del centro storico nei giorni scorsi, ha raccolto ulteriori interessanti proposte e suggerimenti per un piano di rivitalizzazione del centro storico cittadino.

Come Forza Italia PPE siamo pronti a proposte concrete che vanno incontro ai bisogni del centro storico come sviluppare maggiormente il ruolo sportivo delle mura oppure investire sempre di più su eventi in periodo di bassa stagione, migliorando ulteriormente l'arredo del centro storico, invitando i commercianti ad orari più in linea alle esigenze del momento e attraverso le scelte urbanistiche dell'intera città. Complimentandosi con il sindaco e la Giunta per l'incontro avvenuto e che, come consigliere comunale, continuerò a seguire con la massima attenzione e in maniera propositiva l'evolversi della questione", conclude Amedeo Gabbrielli.