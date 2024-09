Gabbrielli che chiede: treni più veloci, più treni regionali e più fermate lungo la linea Tirrenica

Approvato con il voto sia della maggioranza che della minoranza l'ordine del giorno presentato dal consigliere Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli che chiede: treni più veloci, più treni regionali in orario e più fermate lungo per la linea Tirrenica nella zona della costiera maremmana.

Grosseto: "Approvato con il voto sia della maggioranza che della minoranza l'ordine del giorno presentato dal consigliere Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli che chiede: treni più veloci, più treni regionali in orario e più fermate lungo per la linea Tirrenica nella zona della costiera maremmana.

Nell'ultimo consiglio comunale é stato approvato l'ordine del giorno con emendamento della minoranza del consigliere di Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli, che chiedeva alla Regione Toscana e alle Ferrovie dello Stato e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di effettuare gli interventi necessari per garantire l' ammodernamento e l'efficientamento della linea ferroviaria Tirrenica..

La linea ferroviaria tirrenica è l’unica tratta della penisola in cui non passano treni ad alta velocità, il collegamento ferroviario fra Grosseto e il capoluogo della regione Toscana, ad esempio, richiede in media circa tre ore, cioè lo stesso tempo di percorrenza che si impiega per andare da Firenze a Roma e ritorno con l'Alta Velocità", conclude Gabbrielli.