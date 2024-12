Fratelli d’Italia una giornata all’insegna della solidarietà

Grosseto: Il 20 dicembre giornata internazionale della solidarietà FdI organizza una raccolta di coperte da donare alle associazioni di volontariato del territorio che si occupano di aiutare i più bisognosi.

"Saremo in piazza del sale a Grosseto per la raccolta dalle ore 15.00 alle ore 16.30, di venerdì 20 dicembre, è quanto dichiara il consigliere comunale Simonetta Baccetti, responsabile regionale per Fratelli d’Italia del dipartimento terzo settore e il consigliere comunale Lorenzo Lauretano responsabile di Gioventù Nazionale Grosseto, che hanno organizzato l’iniziativa. Un piccolo gesto quello di Fratelli d’Italia che ci vede partecipi, come ogni anno in un contesto sociale, spesso difficile e bisognoso. L’aiuto parte anche da piccoli gesti e noi non facciamo mancare il nostro contributo".