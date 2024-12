Al via il corso per imparare a fare i tortelli maremmani

Grosseto: Il regalo di Natale perfetto non esiste... o forse sì? L'idea giusta potrebbe essere quella proposta da Confesercenti con Cescot e l'associazione del tortello maremmano. Un corso per imparare a fare i tortelli, dall'impasto al ripieno per concludere con il condimento.

Un corso che partirà a gennaio e si concluderà a marzo, con orari comodi anche per chi lavora e adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi di cucina perché i docenti, a partire dallo chef Sandro Signori dell'associazione del tortello, partiranno dalle basi e faranno mettere direttamente “le mani in pasta” agli allievi.

«L'idea del corso è partita per caso – racconta Massimiliano Mei presidente dell'associazione del tortello maremmano -, durante la manifestazione che abbiamo organizzato all'interno del festival del cavallo. In quel caso abbiamo organizzato alcuni show cooking, ma in molti ci hanno chiesto “di più” volevano provare, volevano capire le consistenze, i tipi di farina, di ripieno, i prodotti giusti. Tra l'altro tra le finalità dell'associazione c'è anche la diffusione della cultura del tortello e come si fanno in rispetto della tradizione».

«La finalità è non lasciar andare un'arte antica: un tempo in ogni casa le donne sapevano fare i tortelli per i giorni delle feste. Oggi questo sapere si sta perdendo. In pochi li fanno da soli. E invece non è così difficile da fare, e può dare davvero tanta soddisfazione. Cucinare un piatto differente per sé, o per i propri cari, una cena speciale per il proprio lui o la propria lei».

Tra i maestri lo chef Sandro Signori, che insegnerà quali sono i prodotti giusti ma anche i trucchi per non sbagliare. Per non rischiare di perdere una tradizione, un saper fare antico.

«Il corso – fa eco Laura Comparini di Cescot, ente di formazione di Confesercenti – si dipana in 12 ore, con incontri che dovrebbero svolgersi il martedì e il giovedì. Si parte con alcune note sulla storia e origine del tortello per poi passare a materie prima e attrezzature. Si concluderà con il condimento e come scegliere il vino giusto. Le materie prime verranno fornite da Conad».

Ovviamente il corso è adatto ad ogni tipo di utenza: da chi già sa di cucinare e vuole approfondire a chi è alle prime armi. O ancora agli studenti di alberghieri o al single che si prepara ad andare a vivere da solo. L'idea in più è stata, visto il periodo, quella del buono regalo che verrà confezionato a chi vorrà donarlo come strenna natalizia. Il corso, che dura tre mesi, con appuntamenti (di due ore ciascuno) due volte a settimana, ha un costo di 150 euro.

Per chi volesse informazioni ulteriori Cescot formazione via dei barberi 108 Grosseto

telefono: 0564-438809 oppure 0564-438840

e-mail – info@cescot.grosseto.it