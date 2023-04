Fratelli d’Italia Gavorrano: “Sono cinque i nostri iscritti nella squadra di Maule"

Fabrizio Rossi, Luca Minucci, Agostino Ottaviani e Roberta Grazioli: “Squadra valida e di primo ordine. Siamo ancora più convinti dell’ottima scelta fatta dal nostro partito di appoggiare la candidatura a sindaco del centrodestra unito di Andrea Maule”.



Gavorrano: “Come neoeletta coordinatrice del circolo Fratelli d’Italia Gavorrano - esordisce Roberta Grazioli –, ho assistito a tutto il percorso che sin dalla prima riunione del circolo di FDI che svolgemmo a Caldana alcuni mesi fa, ha portato alla candidatura di Andrea Maule a sindaco del comune di Gavorrano”.

“Siamo fortemente convinti - dicono il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale Luca Minucci e il vice coordinatore provinciale responsabile per la zona nord Agostino Ottaviani –, che la scelta ricaduta sulla persona di Andrea Maule a capo della lista ‘Noi per Gavorrano’, sia quella giusta per portare a Gavorrano quel vento di cambiamento di rotta che da sempre aspettano tutti i cittadini di Gavorrano e di tutte le frazioni del territorio comunale. In squadra abbiamo indicato ben 5 candidati tra uomini e donne, tutte persone serie, preparate e competenti, iscritti al nostro partito”.

“La lista che abbiamo presentato lunedì scorso presso l’auditorium del Teatro delle Rocce, - spiegano Rossi, Minucci, Ottaviani e Grazioli - si presenta come civica, dove però la componente politica indicata dai partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Ppe, Moderati (Toti) è predominante, come giusto che sia in un comune da sempre governato dal Pd e dalla sinistra, che in questa tornata elettorale, dopo anni di lotte intestine e divisioni interne tra loro che hanno condannato tutto il comune all’attuale immobilismo, e sicuramente per paura di poter veramente perdere il potere, alla fine si sono riunite in questo disomogeneo miscuglio, perdendo però di vista il vero obbiettivo, utile a tutto il Comune, che è quello di governare per il bene dei propri cittadini. Questo sicuramente è un segnale di forte debolezza e difficoltà che serpeggia all’interno della sinistra. Segnale, che dovrà far riflettere tutto l’elettorato del comune di Gavorrano, per far capire che è veramente arrivato il momento di cambiare rotta. Altre realtà hanno dimostrato che è possibile cambiare e scardinare il potere del Pd e sinistra. Un esempio: la vicina ed ex-rossa Piombino, dove il centrodestra ha vinto e soprattutto sta ben governando quel territorio, con il sindaco Francesco Ferrari sostenuto da tutto il centrodestra”.

“Sono davvero soddisfatta del clima che c’è attorno alla nostra lista e al candidato sindaco Andrea Maule. - commenta Roberta Grazioli – Ho visto lunedì alla presentazione della lista tanto entusiasmo, ma soprattutto tantissima partecipazione da parte di comuni cittadini. Il nostro prossimo obiettivo, quello imminente, è quello di vincere le elezioni così da dare al nostro comune la possibilità di un'alternanza che credo meritiamo e che merita il nostro territorio, amministrato per settant'anni dai soliti personaggi che ci hanno purtroppo suddiviso in cittadini di serie A e serie B. Vorrei che questo fosse l'obiettivo per tutti noi: il mio convintamente lo è”, conclude la presidente del circolo Fratelli d’Italia Gavorrano, Roberta Grazioli.