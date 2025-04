Da Siena a Montalcino corre il prestigio di Eroica Juniores

Tra le 31squadre iscritte alla quinta edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli, in programma sabato 17 maggio, spiccano le formazioni straniere in arrivo da Slovenia, Francia, Repubblica Ceca, San Marino, Gran Bretagna, Germania, Romania.

Siena: La gara, inserita nel calendario internazionale UCI, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di 107 chilometri e vedrà al via anche molte fra le migliori squadre italiane. Finora mai un corridore italiano è riuscito ad alzare le braccia al cielo in piazza del Popolo a Montalcino.

"Siamo felici di poter ospitare sulle nostre strade bianche la quinta edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli – dichiara Nicoletta Fabio, sindaca di Siena - Una corsa dedicata ai più giovani che conferma, ancora una volta, la grande sinergia tra il Comune di Siena e L'Eroica nella valorizzazione del mondo delle due ruote e che non può prescindere dal coinvolgere le nuove generazioni anche attraverso quei valori e principi fondanti che hanno reso celebre questa corsa: come la condivisione, la riscoperta della fatica, l'amore per il territorio, la tutela delle strade bianche ed il rispetto per l'ambiente".

"Il ciclismo si sta dimostrando sempre più un asset di grande sviluppo che si aggiunge ad una eccellenza mondiale come il Brunello – sottolinea Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino -. La corsa Juniores ci avvicina ad un mondo giovanile di grande interesse per il territorio soprattutto grazie al supporto di Eroica che a Montalcino e in provincia di Siena offre delle opportunità straordinarie ed una visione del futuro che si basa su solidi radici culturali. Dopo soli tre giorni dal traguardo Juniores Montalcino ospiterà Eroica Montalcino che ritorna a regalare emozioni sulle strade bianche che anni fa fecero vivere agli appassionati una giornata di ciclismo indimenticabile"

Il percorso: Siena-Montalcino

Il percorso si sviluppa in complessivi 107 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Località attraversate: Ville di Corsano, Vescovado, Piana, Buonconvento, Chiusure, San Giovanni D’Asso, Torrenieri, Crete, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sesta, Sant’Angelo in Colle, Argiano, Tavernelle e arrivo a Montalcino (piazza del Popolo) alle ore 16.30 circa.

Il dettaglio delle strade bianche sul percorso:

a. La Piana, 5500mt, fondo in ottimo stato leggermente vallonato

b. Le Crete, 5900mt, fondo buono inizialmente pianeggiante, poi tratto in salita e susseguente discesa

c. Sesta, 6800mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 500mt, 2km pianeggianti, 1km in salita, tratto vallonato e finale in salita

d. Argiano, 4900mt, fondo in ottimo stato, iniziale discesa di 300mt, 1km in salita, 4km pianeggianti, 300mt finali in salita

Sabato 17 maggio

EROICA JUNIORES - COPPA ANDREA MENEGHELLI

Da Siena a Montalcino (SI) – km 107,7

Partenza ufficiosa ore 14.00 da Siena – Fortezza Medicea

Partenza ufficiale ore 14.10 da Costafabbri – Pod. Oliva

Operazioni preliminari: venerdì 16 maggio – ore 15.15 - Montalcino - Palazzo Storico Comunale

Le squadre iscritte:

01 Academy U19 region Sud (FRA)

02 Veleka Team (CZE)

03 German Junior Racing Team (GER)

04 Zappi Racing Team (GBR)

05 AR Mone Pro Cycling Team (SMN)

06 Slovenia (SLO)

07 Romania National Team (ROM)

08 Work Service Coratti

09 Pedale Casalese Amorfer

10 Aspiratori Otelli Alchem CWC

11 Ciclistica Rostese

12 Polisportiva Monsummanese

13 Salus Seregno – De Rosa

14 Casano Stabbia

15 Team Ecotek

16 Team general System

17 UC Bustese Olonia

18 Energy Team

19 Team Franco Ballerini

20 SC Romanese

21 GS Parmense

22 Team Pieri

23 US Montecorona

24 Scuola Ciclismo Cene

25 Ciclistica Trevigliese

26 Alto Adige Rappresentativa

27 Team Fortebraccio

28 Vangi Il Pirata

29 GB Team – Pool Cantu’

30 CPS Professional Valdarno

31 SC Fagnano Nuova

Albo d'oro

2024 Conor Murphy (Irl)

2023 Ilian Alexandre Barhoumi (Svi)

2022 Pavel Novak (Rep. Ceca)

2021 Martin Svrcek (Slo)

TV e Youtube

Sabato 17 maggio

Diretta TV su Bike Channel, Canale 3 Toscana e TVL Pistoia (CH 14) dalle ore 15.00

Diretta Youtube canale ToscanaSprint

telecronaca di Giacomo Biagini e Elena Forzoni - riprese a cura di Dirette Live – Toscana Sprint