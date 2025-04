Attualità Artemare Club abbruna il vessillo per l'amato Papa Francesco 23 aprile 2025

Porto Santo Stefano: Si, lunedì 21 aprile 2025, 2773 esimo Natale di Roma, alle 7,35 e' morto nella Citta' Eterna l'amato Papa Francesco alla Casa Marta del Vaticano. Il comandante Daniele Busetto particolarmente legato al Soglio Pontificio perchè onorificato Cavaliere di Malta con spade e Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha abbrunato il vessillo di Artemare Club esponendo il libro "Spera", autobiografia di Papa Bergoglio nella sede del sodalizio nel Corso di Porto Santo Stefano sfogliabile dai visitatori, invitando tutti a pregare per Lui come chiedeva cortesemente sempre congedandosi dai fedeli. Seguici



