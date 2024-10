Attualità Formazione sindacale di base per 30 iscritti: al via il corso promosso dalla Cisl Funzione pubblica 28 ottobre 2024

28 ottobre 2024 77

77 Stampa

Redazione

Avviato nei giorni scorsi il percorso che coinvolge alcuni associati Cisl di vari comparti, sindacalisti esperti a livello nazionale e docenti universitari, e che proseguirà fino ad aprile Grosseto: Formare personale competente e aggiornato, in grado di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei colleghi e degli associati sui luoghi di lavoro: sono questi gli obiettivi del corso di formazione sindacale di base, organizzato dalla Cisl Funzione pubblica di Grosseto, che ha preso avvio venerdì e sabato scorsi con i primi due appuntamenti. Sono circa 30 gli iscritti, che avranno la possibilità di seguire, in presenza o da remoto, il percorso formativo, che vede la presenza di nove docenti, provenienti dalla Cisl Funzione pubblica nazionale, e che andrà avanti fino ad aprile 2025. “Stiamo investendo sulla formazione dei nuovi dirigenti sindacali – spiega Simona Piccini, segretaria generale Cisl Funzione pubblica - in previsioni anche del Congresso e della campagna Rsu che si terrà nel 2025. Proprio per questo abbiamo organizzato un corso, necessario a formare personale competente in grado di supportare i colleghi del pubblico impiego, sia della sanità, dei Comuni che del terzo settore, e seguire al meglio l’attività sindacale”. A partecipare al percorso, infatti, sono lavoratori provenienti dagli enti locali, dalla sanità, dalle funzioni centrali e dal terzo settore. “Per la nostra organizzazione si tratta di un investimento sul futuro importante - continua Piccini -. I docenti che si sono resi disponibili toccheranno i punti principali delle attività sindacali, contratti, ma anche servizi offerti e procedure. È un percorso formativo a 360 gradi sui temi di interesse del sindaco e per i dipendenti della pubblica amministrazione e del terzo settore”. Un percorso che ha anche l’obiettivo traghettare il gruppo della Funzione pubblica di Grosseto verso il congresso.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Formazione sindacale di base per 30 iscritti: al via il corso promosso dalla Cisl Funzione pubblica Formazione sindacale di base per 30 iscritti: al via il corso promosso dalla Cisl Funzione pubblica 2024-10-28T15:00:00+01:00 321 it Avviato nei giorni scorsi il percorso che coinvolge alcuni associati Cisl di vari comparti, sindacalisti esperti a livello nazionale e docenti universitari, e che proseguirà fino ad aprile PT2M /media/images/FormazioneCislFP2024.jpg /media/images/thumbs/x600-FormazioneCislFP2024.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 28 Oct 2024 15:00:00 GMT