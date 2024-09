Formazione on line gratuita con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno

Tante opportunità per le imprese e non solo, dal commercio estero alla certificazione agroalimentare



Grosseto: Riprendono nel mese di settembre gli appuntamenti con la formazione on line gratuita promossa dalla Camera di commercio del territorio di Grosseto e Livorno.

REGISTRO IMPRESE. Nell’ambito delle iniziative sulla diffusione di DIRE come ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, InfoCamere organizza un webinar rivolto a imprese, professionisti, associazioni di categoria e altri attori interessati. L’appuntamento è per il 17 settembre dalle 10 alle 11:30 su piattaforma Zoom previa iscrizione per approfondire gli adempimenti destinati all'albo artigiani e compilati in modalità multi-adempimento, che dal 12 settembre potranno essere predisposti esclusivamente con lo strumento DIRE.

COMMERCIO ESTERO. Dal 18 settembre riprendono i webinar per orientarsi sui mercati esteri organizzati dallo Sportello Internazionalizzazione della CCIAA Maremma e Tirreno, in collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero: appuntamenti pensati per fornire alle imprese le conoscenze necessarie per accedere correttamente ai mercati internazionali. Il 18 settembre alle ore 11 il webinar sarà dedicato a Istanbul e Turchia, mentre il 2 ottobre a Tokyo e Giappone. Si proseguirà il 21 ottobre con Arabia Saudita ed Emirati, per concludere il 13 novembre con Singapore.

Inoltre, nei prossimi mesi verrà sostituita e modificata la piattaforma per la gestione delle pratiche relative alla richiesta dei certificati d'origine, dedicata alle imprese operanti nel settore del commercio estero. Per questo, con l'obiettivo di presentare la nuova piattaforma InfoCamere organizza un webinar gratuito, disponibile in due diverse date. E’ possibile partecipare sulla piattaforma Zoom previa iscrizione il 26 settembre 2024 o il 3 ottobre dalle 10 alle 13.

CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE. Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della CCIAA Maremma e Tirreno promuove un webinar per approfondire il tema della certificazione agroalimentare, organizzato a livello nazionale dal Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino e Agroqualità. L'attenzione del consumatore per sicurezza alimentare e sostenibilità e la contemporanea richiesta da parte delle autorità preposte stanno diventando un elemento distintivo per il mercato e le certificazioni offrono alle aziende agroalimentari la possibilità di posizionare, differenziare e valorizzare il proprio prodotto. Il webinar si terrà lunedì 23 settembre dalle 9:30 alle 12:30, iscrizioni entro il 22 settembre.

DONNE IN DIGITALE. Il percorso formativo di Unioncamere per il miglioramento delle competenze digitali è rivolto a donne imprenditrici e aspiranti imprenditrici, libere professioniste, lavoratrici autonome, dipendenti del settore privato, del sistema associativo o inserite nelle organizzazioni del terzo settore. Donne in digitale si terrà online per un totale di 20 ore e sono disponibili tre edizioni in replica tra cui scegliere: dal 19/09 al 30/10, dal 20/09 al 31/10, dal 06/11 al 27/11. Obiettivo è approfondire metodologie e strumenti per la presenza online, l’organizzazione del lavoro e il project management, la cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale e l’utilizzo di tecnologie di e-commerce, per accrescere la professionalità e migliorare le competenze delle donne imprenditrici e lavoratrici, in un'ottica di contrasto al gender gap.

I SERVIZI DIGITALI DELLA CCIAA. Il Punto Impresa Digitale organizza ogni mese un webinar dedicato ai servizi digitali della Camera Maremma e Tirreno. Vengono approfonditi i servizi digitali offerti a supporto dell’avvio d’impresa tra cui SPID e CNS, Sportello Punto Impresa, Cassetto Digitale, fattura elettronica, libri digitali. Il webinar si svolgerà dalle 15 alle 17 su piattaforma Zoom previa iscrizione nelle seguenti date: 26 settembre, 24 ottobre, 28 novembre, 19 dicembre.

TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno organizza per il 30 settembre alle ore 10 un webinar dal titolo 'Gli strumenti di tutela della proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli'. Nell’incontro, che si terrà su Zoom previa iscrizione, saranno date informazioni a chi sta per avviare o ha avviato da poco un’attività imprenditoriale, sulla tutela della proprietà industriale e sui servizi che la Camera offre in tale ambito.

Tutte le informazioni e i link per le iscrizioni sul sito della CCIAA: www.lg.camcom.it