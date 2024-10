Attualità "Formare per trasformare": l'Isis Del Rosso da Verrazzano entra nel programma Erasmus+ 23 ottobre 2024

Orbetello: "Formare per trasformare” è il titolo del progetto con il quale l'Isis Del Rosso da Verrazzano ha ottenuto un finanziamento dall’Unione europea entrando a far parte del programma Erasmus+. Erasmus+ è un programma per l’istruzione e la formazione dei giovani in Europa che consente loro una esperienza di arricchimento mentale e culturale. Il progetto, elaborato dalla commissione Erasmus dell'istituto, è stato selezionato tra 900 altre proposte, perché si è contraddistinto nell’ambito dell’inclusività, della formazione di qualità e dell’esperienza multiculturale. Il finanziamento ottenuto consentirà ad un gruppo di docenti e di studenti dell’istituto di viaggiare in vari contesti europei per osservare le buone pratiche didattiche, le diverse metodologie, arricchire la propria esperienza personale e aprirsi a nuovi contesti culturali. Nell’occasione dell’Erasmus day il 26 ottobre, il progetto verrà presentato in tutte le classi dell’istituto. «Riteniamo che sia una importante opportunità per i nostri ragazzi - sostengono i docenti dell'istituto -, soprattutto per quelli più fragili e a rischio di dispersione scolastica e in generale per tutti quelli che hanno voglia di crescere e aprire la loro mente ad esperienze che arricchiscono la vita». Seguici



