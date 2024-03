ForesTEEN Academy: torna l’avventura culturale per ragazzi sull’Isola del Giglio

Isola del Giglio: L’Associazione artistica e culturale - curatrice del festival internazionale di teatro per le nuove generazioni SEGNI New Generations Festival di Mantova - arriverà sull’isola del Giglio tra meno di un mese: il 24 aprile prossimo parte la ForesTEEN Academy, un'avventura culturale fuori dagli schemi per adolescenti e giovani fino ai 25 anni, a confronto con artisti e operatori culturali internazionali.



Come candidarsi alla ForesTEEN Academy.

Le candidature sono aperte fino a mercoledì 3 aprile per ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni (TEEN) da tutta Italia ed Europa, oltre che a professionisti della cultura ed operatori.

Per partecipare come TEEN (giovane tra i 15 ed i 25 anni), scrivere una mail a segnidinfanzia@gmail.com indicando come oggetto “candidatura TEEN per la ForesTEEN Academy all’Isola del Giglio”, specificando i propri dati personali (nome, cognome, città di provenienza) ed una motivazione della propria candidatura.

Attenzione: le spese di vitto e alloggio sono coperte dal progetto ForesTEEN, mentre il trasporto da e per l’Isola del Giglio è gentilmente offerto da Maregiglio, sponsor del progetto. L’unico contributo richiesto ai partecipanti è il trasporto autonomo fino a Porto Santo Stefano.

La ForesTEEN Academy ha ricevuto il prezioso patrocinio del Comune di Isola del Giglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la news dedicata sul sito della associazione Segni d’infanzia e contattare Segni all’indirizzo mail segnidinfanzia@gmail.com.

Per scoprire il progetto ForesTEEN e proporre una collaborazione, è possibile visitare il sito segnidinfanzia.org sulla sezione projects.

Contatti: 0376/752417 – segreteria@segnidinfanzia.org