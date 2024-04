La "Francisco Cervelli Italian Baseball Academy" trionfa al Suma Pony League di Praga

Castiglione della Pescaia: L’edizione 2024 della Pony League Europe ha rappresentato per vari motivi un evento storico. Da quanto emerge infatti dal sito ufficiale di questo prestigioso torneo intercontinentale, si evince che Suma Pony Baseball con i suoi campionati Pony e Colt, nonché il campionato Colt Girls Softball, ospitati dal 18 al 21 aprile a Praga (Rep. Ceca), ha rappresentato il più grande campionato di zona europeo mai realizzato; in tutte e 3 le categorie si è raggiunto il numero di 15 squadre partecipanti, che hanno dato vita ad un qualificato torneo, giocato in tre strutture decisamente eccezionali: Eagles Praha, Tempo Titans Praha E SaBaT Praha.

Queste le parole di Jan Bagin, PONY European Director: «Dal 2001, quando abbiamo ospitato il primo Torneo Colt, con solo quattro squadre, tre della Repubblica Ceca e una della Slovacchia, è incredibile vedere lo sviluppo della European Zone! Nella 21a edizione di Praga abbiamo raggiunto un numero impressionante di squadre per un totale di 45 squadre provenienti da 15 diversi paesi europei. La cosa più importante per noi come organizzatori è il fatto che le squadre giovanili di tutta Europa acquisiscano esperienza giocando a baseball e softball internazionale e incontrino anche nuovi amici da altri paesi».

Altra novità assoluta è stata quella della prima partecipazione della Francisco Cervelli Academy (Accademia nata 10 anni fa a Grosseto grazie a Marco Mazzieri e Gianni Natale ed ora supportata oltre che battezzata dal grande Ex Major Leaguer stella di Yankees, Pirates, Braves E Marlins ), all’esordio assoluto in un torneo internazionale! Il roster della selezione, composto da giovani prospetti che forniscono il loro contributo tecnico nei club di Cervignano Baseball, Torre Pedrera Baseball, Fortitudo Baseball, YMCA baseball Grosseto e Milano Baseball, è stato costruito e gestito da uno staff che vedeva Manager Noelvis Gonzalez, Coach Lorenzo Pivirotto e Strength Coach Gianni Natale… e proprio grazie alle parole di quest’ultimo riassumiamo il terzo e significativo motivo di Storicità dell’edizione appena conclusa: «Per la prima volta nella storia di questo Evento Internazionale, una squadra italiana si aggiudica la Corona Continentale (Campioni della Europe Zone), guadagnando l’invito alla Pony Baseball and Softball World Series che si terrà negli Stati Uniti (Pennsylvania State nel mese di agosto). Si è trattato di una esperienza meravigliosa, condivisa con persone meravigliose già dalla fine dell’estate passata: tecnici, giocatori, genitori e collaboratori esterni che si sono prodigati nella costruzione di un progetto che ha preso la miglior forma possibile. Il torneo rappresenta veramente una opportunità grande, unica e trasversale, dal momento che le nazioni attualmente migliori (sotto il profilo della quantità e della qualità del loro movimento di baseball giovanile), si sono presentate con le proprie Nazionali e le proprie Accademie Nazionali (Germania e Repubblica Ceca); non mancavano squadre di Olanda, Inghilterra, Spagna, Austria, Slovacchia ecc… che hanno garantito un opportuno lavoro agli scout ed ai tecnici delle nazionali giovanili presenti in grande quantità e con obiettivi precisi e facilmente intuibili».





Tornando alla cronaca, i ragazzi Under 14 della Francisco Cervelli Italian Baseball Academy, si sono imposti sulla squadra più titolata e per questo favorita del torneo, la Nazionale Tedesca, già vincitrice della passata edizione, e fresca reduce da uno stage di preparazione svolto in Centro America. La partita cominciava nel migliore dei modi e dopo due inning la nostra Academy conduceva per 2-0 grazie a punti costruiti con pazienza e difesi con molto ordine e determinazione; al terzo inning però la Germania prendeva il volo, portandosi sul 6-2 e sembrando ormai irraggiungibile a soli 4 out dalla fine dell’incontro! Ma qui prendeva forma una prova di carattere unica e notevole, supportata dai lanci di quello risulterà miglior lanciatore del torneo (Matteo Chinello) e da un attacco spietato (guidato da Pablo Suarez e Leonardo Prizzon)! Penultimo inning per portarsi sotto 5-6 ed ultimo attacco per annichilire gli increduli coetanei tedeschi per un finale di 11-6 a favore della Francisco Cervelli Academy! Sicuramente ha giovato ai nostri il tifo estemporaneo degli Spagnoli (freschi vincitori del Bronzo nella finale di consolazione), ma soprattutto la presenza fisica, i consigli ed il supporto di due supporter speciali: Marco Mazzieri e Francisco Cervelli che hanno affiancato lo staff e partecipato, soddisfattissimi, al trionfo dei ragazzi italiani.

Un risultato, questo, che premia un lavoro sviluppato dalla Francisco Cervelli Italian Baseball Academy durante tutto l’anno, il primo di questa Accademia privata che ha proprio come scopo quello di portare i giovani a partecipare a manifestazioni nazionali e internazionali per incrementare le opportunità di gioco.

Ulteriore e grande motivo di soddisfazione veniva dalla Finale giocata all’Eagle Park per la categoria Under 16: vittoria e Pass per le World Series di Agosto della Czech Baseball Academy, grazie anche alle ottime prestazioni di Stefano Natale che, dopo l’esordio alla Catalunya Baseball Week, è stato nuovamente convocato dallo staff diretto da Martin Smidt per vestire una seconda volta la casacca della prestigiosa Czech Academy.





I prossimi imperdibili appuntamenti vedranno impegnate contestualmente la Ymca Baseball (Etruscan Fighters) e La Francisco Cervelli Italian Baseball Academy, per degli eventi ancora una volta in favore dei giovani: si tratta del Camp Estivo, che come ogni anno metterà a disposizione il proprio staff per diverse categorie di età, e di una speciale edizione del torneo intitolato all'indimenticabile Lambert Ford che vedrà in campo, oltre ad una selezione della nostra Accademia, la Nazionale U15 Della Repubblica Ceca ed una Rappresentativa Usa Proveniente Da San Matteo (California).