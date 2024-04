La scuola media di Paganico ha festeggiato i campioncini della Robotica

Paganico: Si è svolta nel pomeriggio del 23 aprile, nell'aula magna della scuola media “Federigo Tozzi” di Paganico, una festa per i ragazzi che hanno vinto la tappa regionale della FIRST® LEGO® League Challenge, la sfida mondiale di scienza e robotica per qualificazioni successive. Il gruppo RanaKid, composto da 22 studenti delle classi prima, seconda e terza, sezioni A e B, a febbraio ha sbaragliato le scuole toscane, arrivando primo assoluta e aggiudicandosi il titolo di campione regionale, accedendo di diritto alla finale nazionale a Salerno, dove ha ottenuto un ottimo piazzamento e una menzione.



Questa volta, i ragazzi si sono cimentati davanti ai compagni, agli insegnanti, alle famiglie, alla dirigente Manuela Carli, al dirigente dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto, Gabriele Marini, alla sindaca Alessandra Biondi. A complimentarsi con i ragazzi anche la referente del progetto Robotoscana per l'Ufficio scolastico regionale, Valeria Matteini, che ha inviato un video in cui esprimeva soddisfazione per i risultati conseguiti da RanaKid (prima assoluta) e da altri tre istituti comprensivi toscani.





Anche Marini si è congratulato con i ragazzi, le insegnanti e la scuola «che insieme portano avanti queste iniziative, fondamentali per lo sviluppo di tutte le competenze, comprese quelle civiche», ha detto, sottolineando l'importanza di saper lavorare in gruppo e saper collaborare.

L'Istituto comprensivo, dunque rappresenta un'eccellenza, come ha messo in evidenza anche la sindaca Biondi, orgogliosa «di avere nel territorio comunale una scuola così attiva e dinamica, in più campi oltre la robotica», ha detto menzionando il reading teatrale sulla tragedia del Vajont, messo in scena pochi giorni fa dai ragazzi della terza B, con alcune insegnanti.

A tenere le fila della giornata, la dirigente scolastica, Manuela Carli. «Con la robotica educativa e ludica si intende avvicinare i giovani alle nuove tecnologie, ma soprattutto favorire la multidisciplinarità, far emergere i talenti e sviluppare competenze trasversali, come lavorare in gruppo, imparare ad ascoltare gli altri, acquisire capacità di risolvere i problemi», ha detto ringraziando le insegnanti-coach Valeria Zoni e Cristina Morena Malandra per il loro lavoro. Zoni e Malandra, peraltro, stanno già pensando alla competizione del prossimo anno, che sarà sul tema degli oceani.





Il progetto campione regionale del gruppo RanaKid

La competizione della FIRST® LEGO® League Challenge è divisa in due parti: una pratica, in cui i robot costruiti dai ragazzi devono superare una serie di ostacoli muovendosi con precisione su un'apposita pedana, comandati da un computer l'altra a carattere pluridisciplinare prevede un progetto a tema che, per questa edizione doveva rispondere al quesito "come una passione si traduce in un progetto innovativo". I ragazzi hanno studiato una fattoria ecologica per la produzione di uova e per la tutela della razze autoctone di galline, in particolare la Moroseta, sviluppando poi un app tramite la quale ordinare sia le uova che le galline da riproduzione. Il gruppo che si è occupato di questa parte, ha poi illustrato i dettagli del progetto con l'aiuto di slides e disegni realizzati a scuola.