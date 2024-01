Football americano: domenica i Condor ospitano il Pisa

Contro i West coast raiders Toscana i grossetani si giocheranno l’accesso alla semifinale nazionale, prima dell’ultima trasferta di campionato a Cagliari. Domenica 14 gennaio ore 15, prossimo impegno casalingo per i ragazzi di coach Del Dottore.



Grosseto: Tornano in campo domenica 14 gennaio, alle ore 15 sul campo amico di Arcille, i Condor Grosseto. Avversario di turno i West coast raiders Toscana, di Pisa, che si presenterà in Maremma con la voglia di riscatto dopo aver perso contro i Titans Romagna. I ragazzi di coach Del Dottore, invece, si prepareranno a scendere in campo dopo la vittoria contro i Titans e la sconfitta contro i Red jackets Sarzana. Partita importante e molto delicata, perché i grossetani saranno poi chiamati, sabato 20 gennaio alle 15, a una lunga e dura trasferta in Sardegna, sul campo dei Sirbons Cagliari.

“Vogliamo affrontare partita dopo partita – spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football Condor Grosseto – senza guardare troppo avanti. Siamo riusciti a tirare nuovamente su il movimento di football grossetano e adesso dobbiamo fare un passo alla volta, cercando di coinvolgere nuovi ragazzi e portando sempre più gente a vedere le nostre partite. Detto questo vogliamo fare bene e siamo convinti di poter fare un’altra grande gara, già domenica contro la formazione pisana”.

In classifica i Condor Grosseto sono al terzo posto, dietro ai Red jackets Sarzana e ai Titans Romagna, ma con una gara in meno che potrebbe, in caso di vittoria, far avanzare i grossetani. Nel girone sud, invece, al primo posto ci sono gli Spiders Salento. Sabato 20 gennaio ultima partita, in trasferta a Cagliari, e poi dalla classifica finale verranno fuori le formazioni che si giocheranno le semifinali e finali nazionali.

Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica e per i prossimi turni è possibile visitare il sito della federazione www.fidaf.org.