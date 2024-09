Fondazione polo universitario grossetano, giornata di orientamento il 3 settembre

Incontro informativo sul bando per Borse di studio e posto alloggio del Dsu Toscana il 3 settembre, ore 9 - 14

Grosseto: Il 3 settembre dalle ore 9 alle 14 si terrà alla Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 una giornata di orientamento dell’Università di Siena e della Fondazione Polo Universitario Grossetano e contestualmente altri due incontri informativi: uno sul bando per la borsa di studio e posto alloggio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, e l’altro con l’Ufficio Studenti e Didattica per sapere come immatricolarsi e quali servizi agli studenti sono disponibili.

Per l’orientamento sarà possibile incontrare i docenti dell’Università di Siena insieme al personale della Fondazione Polo Universitario Grossetano, e gli operatori del DSU Toscana saranno presenti nell’Aula delle Colonne per illustrare i benefici offerti dall'ente per il Diritto allo Studio ed aiutare nella compilazione online della domanda per richiederli.

Il concorso è rivolto a coloro che intendono frequentare o già frequentano l'Università degli Studi di Siena in possesso di determinati requisiti economici e di merito. I vincitori della borsa otterranno un contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie e la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Il bando prevede per quest'anno accademico soglie Isee più alte fino a 27mila euro che incrementeranno il numero dei beneficiari e borse più “pesanti” adeguate all’inflazione aumentate di circa il 5,4% rispetto all'anno scorso. Confermate condizioni più favorevoli per studentesse e studenti con disabilità, studentesse iscritte a corsi STEM, studentesse e studenti con doppia iscrizione o indipendenti. In quest’ultima categoria rientreranno anche i cosiddetti “Care leavers”, coloro che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell’Autorità giudiziaria. Confermato anche il contributo affitto di 250 euro mensili e la maggiorazione straordinaria (ulteriori 100 euro mensili) alle assegnatarie e agli assegnatari di posto alloggio che, in attesa della convocazione in una residenza universitaria DSU, trovano sistemazione autonomamente nel mercato della locazione privata.

Per presentare la domanda per la borsa di studio e il posto alloggio del DSU Toscana c’è tempo fino al 6 settembre (ore 13).Le informazioni sul bando sono pubblicate sul sito dell’DSU Toscana: www.dsu.toscana.it/borsa-di-studio.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano presenterà ai futuri studenti gli storici corsi di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (curricula: Archeologia, Storia dell’Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo), Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione e della Formazione (curricula: Educatore nei servizi dell’infanzia ed Educatore sociale), Infermieristica, Economia e Commercio (curricola Economia e Management ed Economia e Gestione Aziendale), Scienze Politiche (curricula: Governo ed Amministrazione, Studi Internazionali e Storico Politico).

Inoltre verranno presentati i tre corsi di laurea che rappresentano la novità dell’anno accademico 2024/2025: Scienze Chimiche, Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio, Scienze della Formazione Primaria.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano non eroga solo corsi di laurea in teledidattica sincrona, tecnologia peraltro già in uso nelle più importanti ed all’avanguardia Università del mondo e che permette agli studenti di assistere alle lezioni dalle aule di Grosseto interagendo in tempo reale con il docente, assistiti da qualificatissimi tutor. Alla presenza di laboratori, di biblioteche e di aule studio si aggiungono infatti il Centro della Scienza e della Tecnica, gli ITS, il corso di Alta Formazione “Scuola del Governo Locale”, i corsi FISM ed i progetti speciali di studio, ricerca, disseminazione ed orientamento.

L'appuntamento informativo del 3 settembre rappresenta quindi anche un’occasione per visitare la sede del Polo Universitario con i laboratori, le aule e la biblioteca.

Per maggiori informazioni: pologr@unisi.it, telefono 0564 441137

