Fondazione ITS EAT: bando per borse di studio e prorogate le iscrizioni ai corsi

Grosseto: C’è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per presentare la richiesta di frequentare i percorsi formativi nel campo delle professioni del comparto agroalimentare, promossi dalla Fondazione ITS EAT Academy nelle sue sedi di Grosseto, Firenze e Pisa. Le classi, che di solito hanno al massimo 25 studenti, su deroga della Fondazione possono essere infatti ampliate fino a 30 partecipanti.

In parallelo, nonostante i corsi siano già integralmente finanziati e quindi gratuiti per tutti gli studenti, la Fondazione garantisce la possibilità di accedere a borse di studio che facilitano l'accesso a questo livello di formazione professionale superiore: dai 6.000 euro/anno per i fuorisede ai 3.600 per i pendolari, fino ai 2.500 per gli studenti in sede. Il termine ultimo di partecipazione al bando che assegnerà le risorse per le borse di studio, scade il 20 gennaio 2025.

I corsi di alta formazione – diploma di V Livello Eqf (quadro europeo delle qualifiche), titolo di accesso ai concorsi B 11 e per diventare insegnante tecnico pratico (Itp) nei laboratori di scienze e tecnologie agrarie – hanno una cadenza biennale con 2.000 ore di lezioni, 800/1.000 delle quali di tirocini formativi presso aziende agroalimentari, anche all'estero. Oltre il 70% dei docenti, vengono dal mondo delle professioni e della produzione. Questo consente agli studenti di calarsi subito nella realtà del lavoro e di acquisire elevate competenze professionali, per cui al momento in cui concludono il ciclo di formazione hanno tutte le competenze per scegliere le migliori opportunità.

«Quest’anno - sottolinea Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione ITS EAT Academy - la risposta soprattutto degli studenti che hanno concluso gli istituti superiori è stata davvero importante. Anche per questo abbiamo deciso di ampliare le classi fino a un massimo di 30 studenti. L’alta formazione dell’Istituto tecnologico superiore Eccellenza agroalimentare toscana Academy, infatti, viene sempre più ricercata perché mette i diplomati in condizione di acquisire elevati standard di competenze tecnologiche per quadri intermedi, e sin dall’inizio un buon livello retributivo. Il 90% dei nostri studenti, inoltre, vengono già selezionati e assunti dalle aziende al secondo anno già nella fase dei tirocini»

Per avere intanto informazioni è possibile consultare il sito Internet della Fondazione Eat https://fondazione-eat.it, oppure telefonare al 333-1328663 – 342-8632392 – 0564-1791224, recarsi alla sede di via Giordania 229 a Grosseto, o scrivere a info@fondazione-eat.it.

Il bando per le borse di studio riguarda gli iscritti al secondo anno dei corsi Agrifuture 4.0 e food marketing and export management. Oppure quelli iscritti al primo anno dei corsi Agrifuture 5.0, Food marketing & export management (Firenze e Grosseto), Wine manager (Pisa), e Enofood experience management (Firenze).