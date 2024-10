Fondazione Its-Eat Academy: Ottenuto un prestigioso riconoscimento al Sial di Parigi

Il “Legumato”, gelato a base di fagioli (legumi) messo a punto da 5 studenti di Agrifuture 4.0 riconosciuto miglior prodotto innovativo per il sapore al concorso Eutrophelia del Sial di Parigi



Grosseto: Gli studenti del corso Agrifuture 4.0 dell’Its Eat Academy tornano dal Sial di Parigi (Salon internationale de l’alimentation) con il riconoscimento informale dei giudici della giuria per il prodotto alimentare più buono, ottenuto dal gelato “Legum-ato” (a base di legumi) nell’ambito della 25esima edizione di “Ecotrophelia”. La competizione sull'innovazione del cibo riservata alle creazioni e al talento degli studenti che si cimentano nell'ideare nuovi prodotti che poi possono trovare uno sbocco di mercato. Competizione alla quale quest'anno hanno partecipato le delegazioni di 16 Paesi europei, fra i quali l'Italia, rappresentata degli studenti di Agrifuture 4.0. In quanto vincitori di un concorso simile tenutosi lo scorso maggio a Parma in occasione di “Cibus”, la fiera dell’agroalimentare made in Italy.

«Non siamo risultati fra i primi tre premiati per l'innovazione agroalimentare – spiega la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani - Ma il panel test degli assaggiatori ha decretato che il nostro gelato Legum-ato è il prodotto alimentare più gustoso, cosa particolarmente significativa perché potrebbe aprire la strada a una sua commercializzazione su larga scala. Inoltre, va considerato che i nostri studenti, tutti di 20-21 anni, al primo anno del percorso formativo biennale di alta specializzazione, erano i più giovani fra quelli che partecipavano al concorso internazionale, al quale hanno preso parte tutti studenti universitari al terzo o quarto anno. Oltre al fatto che l’Its Eat Academy era l'unica istituzione formativa non universitaria, ma nonostante questo ha saputo tenere botta in termini di competenze espresse e qualità del lavoro sottoposto alla giuria. Grazie a questa esperienza gli studenti hanno compreso quanto siano importanti tutti gli aspetti che sono a corredo della creazione di un prodotto, oltre al prodotto stesso: sicurezza alimentare, analisi di mercato, piano di marketing e analisi dei costi di produzione. Entrando nella logica delle aziende per le quali in futuro lavoreranno».

La Fondazione Its Eccellenza agroalimentare toscana Academy ha la propria sede centrale a Grosseto, e organizza sei percorsi formativi con diversi indirizzi nel capoluogo maremmano, a Firenze, Pisa e Arezzo.

A seguire i 5 studenti del percorso formativo Agrifuture 4.0 (Firenze) nella messa a punto del loro prodotto alimentare innovativo, i professori Alessio Cappelli (ingegneria agraria) e Renato Nesi (marketing).

«Il bando di Ecotrophelia Italia promosso da Federalimentare in occasione di Cibus – spiega il professor Cappelli - chiedeva di realizzare prodotto innovativo e sostenibile, connessione con tradizione culinaria italiana. Averlo vinto ci ha spalancato le porte della partecipazione al Sial di Parigi. I ragazzi hanno messo a punto un concept costituito da un gelato a base di ricotta, pasta di fagioli cannellini scartati perché fuori calibro, aqua faba, e un cuore tenero di gelato più grossolano che conferisce il “crunch” (croccantezza) a base di fagioli rossi. Con una glassa pinguino a base di burro di cacao, uno stecco al melasso (vitaminne) e cruschello (fibra) di grani antichi. L'obiettivo era garantire una fonte proteica sostenibile, che comprendesse anche fibre e vitamine. Nell'ideare il prodotto agroalimentare abbiamo giocato sul contrasto dolce/salato e quello tra guscio e stecco interno. Sotto il profilo del marketing, curato dal professor Neri, la confezione è costituita da un box che contiene tre coppie di gelati, in modo da favorire la condivisione del consumo, ed è composta da una carta a base di semi che può essere piantata nel terreno per far germogliare delle piante (brevetto dell’azienda “Piantami” – www.piantami.com). Di fatto il Legum-ato è uno stecco gelato 100% antispreco, fatto con materie prime toscane, derivate da scarti nobili di filiera oltre al Grano Verna. Ed è 100% commestibile, perché si mangia anche lo stecco».

I sei percorsi di alta formazione promossi dalla Fondazione Its Eat Academy sono Food marketing & export management, Agrifuture 5.0., Agritech and bio innovation, Enofood experience management, Assistant store manager e Wine manager.

