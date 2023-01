Fondazione Il Sole e Aggbph cercano volontari per il progetto "Percorsi d'inclusione"

Entro il 10 febbraio vanno presentate online le domande per le selezioni

Grosseto: Fondazione Il Sole e Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap (Aggbph) cercano 10 volontari per il progetto di Servizio civile denominato “Percorsi di autonomia”. Progetto che riguarda l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale.

Per presentare la domanda di partecipazione al colloquio di selezione – solo per via telematica – il termine scade alle 14:00 di venerdì 10 Febbraio. Successivamente verrà comunicato il giorno in cui si terranno i colloqui.

Possono presentare la domanda cittadini italiani, cittadini di Paesi dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, che abbiano tra i 18 e 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda. Non può presentare la domanda, invece, chi ha già svolto il Servizio civile nazionale o universale; chi ha in corso, con l’ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Per la domanda di partecipazione ai colloqui di selezione per il progetto della Fondazione Il Sole/Aggbph “Percorsi di autonomia” si può presentare esclusivamente on line attraverso il link www.arciserviziocivile.it (link diretto), oppure accedendo direttamente dalla pagina domandaonline.serviziocivile.it.

Per presentare la domanda è necessario avere lo SPID.

Il progetto “Percorsi di Autonomia” intende concorrere al raggiungimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 - “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età” - obiettivo del programma “C.A.Re. Comunità Accoglienti in Rete”, agendo all’interno dell’ambito d’azione C “Sostegno, inclusione, partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese”.

In questo contesto, la cornice generale in cui il progetto si realizza è l’inclusione, intesa come la possibilità di inserire ogni individuo all’interno della propria comunità, in modo stabile e funzionale, indipendentemente dai limiti ed ostacoli oggettivi e soggettivi. Contribuendo a promuovere il benessere sociale e l’efficace ed attiva partecipazione di tutti alla vita comunitaria. Appartenere ad un contesto sociale e sentirsi accolti da esso: questo è il senso ultimo dell’inclusione sociale e la sfida alla quale vogliamo concorrere con il programma, certi che l’esperienza di servizio civile universale in sé, per i giovani coinvolti, sia da sola uno strumento di importante partecipazione attiva e prevenzione dell’esclusione sociale e dell’emarginazione.