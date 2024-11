Attualità Follonica: Un Consiglio Comunale aperto per il Centenario della morte di Giacomo Matteotti 19 novembre 2024

Convocato per mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 10.00, al Teatro Fonderia Leopolda, il Consiglio Comunale Aperto per la Commemorazione Pubblica di Giacomo Matteotti nel Centenario della morte (1924 – 2024) Follonica: Domani, mercoledì 20 Novembre, è stato convocato un Consiglio Comunale aperto in seduta straordinaria, alle ore 10.00 al Teatro Fonderia Leopolda per commemorare i 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti Giacomo Matteotti è stato un politico, giornalista e antifascista italiano, è stato segretario del Partito Socialista Unitario formazione nata da una scissione del Partito Socialista Italiano al Congresso di Roma nell'ottobre 1922. Rapito e assassinato il 10 giugno 1924, il suo corpo è stato ritrovato circa due mesi dopo l'omicidio, il 16 agosto 1924. All'adunanza interverranno ALBERTO AGHEMO "Presidente Fondazione Giacomo Matteotti" , FRANCESCO DI MARCO "Studioso di Cultura umanistica" e CLAUDIO BELLUCCI "Presidente sezione ANPI di Follonica". Saranno presenti anche gli studenti delle scuole superiori di Follonica che avranno possibilità di intervenire durante il Consiglio comunale, così come i cittadini. Ecco la scaletta: Ore 10:00 Saluto del Presidente del Consiglio Comunale ALBERTO ALOISI Ore 10:10 Intervento del Sindaco di Follonica MATTEO BUONCRISTIANI Ore 10:20 Introduzione dell'Assessore alla Cultura STEFANIA TURINI Ore 10.30 Interventi dei Consiglieri Comunali Ore 10:45 Video Camera dei Deputati – Biografia di G. Matteotti Ore 10:50 Intervento di ALBERTO AGHEMO, Presidente Fondazione Giacomo Matteotti Ore 11:05 Video: Franco Nero "L'ultimo discorso di Matteotti" dal film Il Delitto Matteotti, 1973 - regia di Florestano Vancini Ore 11:10 Intervento del prof. FRANCESCO DI MARCO studioso di cultura umanistica Ore 11:20 Intervento di CLAUDIO BELLUCCI, Presidente sezione ANPI di Follonica Ore 11:30 Video "Alessandro Barbero racconta il sequestro di Giacomo Matteotti" (da La7) Ore 11:35 Repliche dei Consiglieri Comunali e interventi degli studenti e dei cittadini Ore 12:05 Saluti e ringraziamenti del Sindaco di Follonica E' possibile assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams



