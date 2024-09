Attualità Follonica: Sei Toscana cambia orario sportello ex officina Cilindri (Ex Ilva) 3 settembre 2024

3 settembre 2024 255

255 Stampa

Redazione

Follonica: Cambio orario Sei Toscana sportello ex officina Cilindri (Ex Ilva) dal 16 settembre 2024. Sei Toscana comunica che dal giorno 16 settembre 2024 lo sportello ex officina Cilindri, nell'area Ex Ilva, effettuerà l'orario invernale come indicato di seguito: lunedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica: Sei Toscana cambia orario sportello ex officina Cilindri (Ex Ilva) Follonica: Sei Toscana cambia orario sportello ex officina Cilindri (Ex Ilva) 2024-09-03T18:39:00+02:00 69 it Follonica: Sei Toscana cambia orario sportello ex officina Cilindri (Ex Ilva) PT1M /media/images/sei-toscana-7.jpg /media/images/thumbs/x600-sei-toscana-7.jpg Maremma News Follonica, Tue, 03 Sep 2024 18:39:00 GMT