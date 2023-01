Follonica pronta per il Carnevale, ecco bozzetti e reginette

Follonica: Iniziata la 56a edizione del carnevale follonichese, dal 1950 ad oggi con qualche interruzione. Nella storica fonderia Numero 1, rilanciata nel 1840 dal granduca di Toscana Leopoldo II, la Gran Festa dei Bozzetti e Reginette e l’elezione della Canzonetta ufficiale con la premiazione del concorso Il Follostrello.

Il programma del carnevale impegna nei suoi molteplici eventi, rioni, enti, associazioni, ditte del territorio follonichese per più di un mese in un periodo di bassa stagione come quello invernale. Al carnevale lavorano, oggi, più di mille volontari del territorio follonichese per molti mesi all’anno. Per la riuscita dell’edizione 2023, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid 19, sono stati confermati gli appuntamenti storici e sportivi, le mostre di foto, pitture e lavori dei bambini oltre agli appuntamenti legati al mondo del sociale.

Anche per l’edizione numero 56 si ripeterà inoltre il rito dell’alza bandiera Carnevalesca sui pennoni di piazza a mare mentre per la chiusura della kermesse in maschera quest’anno l’Associazione Carnevale, in occasione dei 100 anni della città di Follonica, regalerà al pubblico del golfo uno spettacolo di fuochi artificiali che seguirà la proclamazione di carro e mascherata vincente al tramonto di domenica 5 marzo al termine della quarta sfilata.

IL PROGRAMMA

Sabato 21 gennaio – Sala Leopoldina: Gran festa dei Rioni e delle Reginette, ore 16,30. Premiazione Follostrello a cura di Pier Vittorio Cacialli; l’edizione 2023 è dedicata alla Città di Follonica in occasione del centenario della sua nascita. Presentazione programma, bozzetti e reginette Carnevale Follonichese 2023.

– Casello Idraulico: mostra dei pittori follonichesi, a cura di Manlio Micheloni. Sabato 11 e domenica 12 febbraio – Sede Gruppo Vela Lni Follonica viale Italia: 8° torneo di carnevale di vela, classi Optimist e Ilca, a cura di LNI Follonica

– Sede Gruppo Vela Lni Follonica viale Italia: 8° torneo di carnevale di vela, classi Optimist e Ilca, a cura di LNI Follonica Domenica 12 febbraio – Prima sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della sfilata dell’Atletica Rivellino Piombino (LI)

– Prima sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della sfilata dell’Atletica Rivellino Piombino (LI) Giovedì 16 febbraio - Ore 21:00, sala Leopoldina “Eugenio Allegri” - Concerto di Carnevale della banda cittadina Giacomo Puccini; le reginette presenteranno i brani in esecuzione.

- Ore 21:00, sala Leopoldina “Eugenio Allegri” - Concerto di Carnevale della banda cittadina Giacomo Puccini; le reginette presenteranno i brani in esecuzione. Venerdì 17 febbraio – Ore 15,00 - La Ginestra, via dell’Agricoltura 571: Carnevale dell’amicizia della Ginestra, a cura di Rino Magagnini e Assunta Caruso, con la collaborazione di Paolo Buti, Italia Nostra Maremma Toscana, Atelier di Casetta, l’associazione Urlapicchio, la Cooperativa Arcobaleno, il Coeso – Società della Salute, progetto Dopo di noi, creazioni Apollo di Fabio Apollinari.

– Ore 15,00 - La Ginestra, via dell’Agricoltura 571: Carnevale dell’amicizia della Ginestra, a cura di Rino Magagnini e Assunta Caruso, con la collaborazione di Paolo Buti, Italia Nostra Maremma Toscana, Atelier di Casetta, l’associazione Urlapicchio, la Cooperativa Arcobaleno, il Coeso – Società della Salute, progetto Dopo di noi, creazioni Apollo di Fabio Apollinari. Sabato 18 febbraio - Parcheggio Bricolarge, via Vecchia Aurelia sud Zona Industriale: ore 16.00 Carnevale dei bambini, Animazione e Buffet.

- Parcheggio Bricolarge, via Vecchia Aurelia sud Zona Industriale: ore 16.00 Carnevale dei bambini, Animazione e Buffet. Domenica 19 febbraio - Casello Idraulico: mostra opere in cartapesta della Scuola Cartapesta di Follonica, a cura di Pier Vittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi.

- Casello Idraulico: mostra opere in cartapesta della Scuola Cartapesta di Follonica, a cura di Pier Vittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi. Domenica 19 febbraio - Seconda sfilata carri allegorici e mascherate a terra con Giuria Reginetta, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della banda in maschera e le majorettes di Piombino (LI). A fine sfilata premiazione Reginetta Carnevale 2023 sul palco in piazza a Mare.

- Seconda sfilata carri allegorici e mascherate a terra con Giuria Reginetta, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della banda in maschera e le majorettes di Piombino (LI). A fine sfilata premiazione Reginetta Carnevale 2023 sul palco in piazza a Mare. Dal 20 al 26 febbraio - Negozi, Bar, Botteghe di Follonica: 10° concorso “Vetrine vestite a Carnevale”, a cura di fondazione Noi del Golfo, ufficio turistico Iat, Scuola di Cartapesta, Creazioni Apollo, museo Muscart, Associazione Carnevale Follonica e gli otto rioni cittadini.

- Negozi, Bar, Botteghe di Follonica: 10° concorso “Vetrine vestite a Carnevale”, a cura di fondazione Noi del Golfo, ufficio turistico Iat, Scuola di Cartapesta, Creazioni Apollo, museo Muscart, Associazione Carnevale Follonica e gli otto rioni cittadini. Domenica 26 febbraio - Terza sfilata carri allegorici e mascherate a terra con Giuria di carro e mascherata, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci.

- Terza sfilata carri allegorici e mascherate a terra con Giuria di carro e mascherata, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci. Domenica 5 marzo - Quarta sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore 14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione della Banda del Bravo e le majorettes di San Miniato (PI). Piazza a Mare: Proclamazione miglior carro e miglior mascherata a terra. Ore 18,45: spettacolo pirotecnico e chiusura ufficiale Carnevale Follonichese 2023.





Ecco le schede con le caratteristiche dei carri allegorici dei singoli Rioni

RIONE CAPANNINO – “CARRAMBA CHE FIESTA!”

Quest’anno il rione Capannino ha voluto omaggiare un’icona di stile. Una cantante, una ballerina, una conduttrice televisiva, un’attrice, insomma… una donna di spettacolo in tutti i sensi! Raffaella Carrà è stata una donna che con la sua arte e la sua musica ha saputo raggiungere generazioni di ragazzi. Tutt’oggi le sue canzoni sono cantate e ballate, non solo in Italia ma in diverse parti del mondo! Ha saputo usare la sua notorietà per esprimere messaggi di solidarietà e uguaglianza. E questo, oltre alle meravigliose canzoni, è ciò che ha spinto il Rione Capannino a sceglierla come tema di quest’anno! Solidarietà e uguaglianza sono capisaldi del Rione.

Con la Carrà e le sue canzoni il nostro intento è quello di divertire i bambini, ma anche gli adulti che sicuramente riconosceranno e canteranno le sue Hit Mondiali. La nostra giovanissima reginetta è la rappresentazione perfetta di ciò che abbiamo appena descritto. È una ragazza del 2023 che vuole omaggiare la bravura e la professionalità di un’artista che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Perché nonostante la giovane età della nostra Noemi, le canzoni della Carrà sono comunque arrivate fino a lei.

Dopo anni finalmente il carnevale di Follonica è tornato, e vogliamo ricominciare col botto per donare un po’ di consapevole spensieratezza! Perché abbiamo sicuramente passato tutti un periodo difficile, ma la musica, l’arte, la gioia non si fermano!

RIONE CASSARELLO – “LA RIPRESA? ITALIA”

Forza Italia! È tempo di ripresa.

Dopo gli ultimi terribili anni che hanno messo a dura prova il nostro Paese e il Mondo intero, durante i quali è accaduto di tutto, anche l'impensabile... come la pandemia Covid19, la guerra, la crisi energetica, il ritorno dell'inflazione galoppante e cambiamenti climatici sempre più evidenti, è l'ora di una energica ripartenza.

Non dubitiamo che il nostro bellissimo Paese, con tutte le sue capacità, risorse ed eccellenze, conosciuto ovunque come Made in Italy, ci stupirà ancora, come ha sempre fatto di fronte alle avversità che la storia le ha posto innanzi.

Forza, Italia, siamo tutti con te!

RIONE 167 OVEST – “IO SONO GUERRA”

Ares, Dio della Guerra, da sempre incita distruzione e battaglie, guerra e crudeltà, un carro il nostro che vuole essere la rappresentazione in cui mitologia e realtà si fondono, nel passato come nel presente si parla delle Guerre in ogni parte del mondo; ma siamo sicuri davvero che l’uomo vuole darla vinta ad Ares? siamo sicuri che l’uomo è così cieco da farsi guidare la mano solo per distruggere?

Noi vogliamo sperare che non sia così, che prevalga sempre la voglia di Pace e che possano ritornare armonia e bene. Un carro dall’aspetto cruento, ma purtroppo sempre attuale , dove pero' esaltiamo la Pace che non puo' essere sconfitta, come ci auguriamo che possa avvenire davvero anche Domani !

IO SONO GUERRA!

Fate largo ad Ares, Dio della Guerra, divinità eccessiva e ombrosa, da sempre amante delle battaglie e del rumore delle lame nei duelli, dove la sua voce incita scontri, violenza, odio e bramosia degli uomini.

Il suo grido di battaglia si erge su tutti, dove morte, crudeltà, distruzione e battaglie si sono perpetrate nei secoli. Niente e nessuno sembra che possa fermare Ares, anche adesso, in questo presente infuocato, dove gli scontri e le guerre in ogni parte del mondo, fanno sì che mitologia e realtà si fondano e parlino sempre e solo dell’odio tra gli uomini.

Nulla sembra diverso dal passato e così ancora una volta emerge il grande pericolo dei diritti civili, persi e bistrattati, in una lotta continua tra il male e il bene, dove anche l’ultima speranza si affievolisce di fronte a tanta cattiveria.

Ma siamo sicuri di dargliela vinta ad Ares? Ed ecco che Lei cercherà sempre di elevarsi, Lei che non può essere sconfitta fino a quando riuscirà a guidare gli uomini: ciechi di fronte ad Ares, ed ora illuminati dalla luce e dalla benevolenza della Pace.

RIONE CENTRO – “LE MALELINGUE”

Il serpente è uno dei più vecchi e diffusi simboli nell’immaginario umano, entrato nel folklore e nella mitologia. Già nella Bibbia nel racconto di Adamo ed Eva il serpente è presente come il demonio tentatore, mentre secondo gli antichi Egizi era il simbolo del Dio solare Ra che proteggeva dai nemici. Anche nella letteratura lo troviamo come tentatore (Piccolo Principe, Libro della giungla), il suo veleno è associato al potere di guarire, difatti viene usato per preparare farmaci e il serpente arrotolato a un bastone è rappresenta Esculapio, il dio della medicina. E’ collegato alla capacità del potere femminile di generare la vita e il suo cambiare pelle lo rende un simbolo di rinascita. Può avere aspetti spirituali: il serpente della sapienza, il serpente sacro, che si morde la coda simbolo di eternità. Oggigiorno il termine ha cambiato completamente significato: è riferito alla malignità e falsità, di persona pettegola, maldicente e invidiosa dalla lingua lunga che fa leva sui sentimenti, svaluta le persone rovinando amicizie e rapporti, nascondendo i suoi veri scopi. E la lingua biforcuta del serpente è paragonata alla lingua di queste persone.., le Malelingue appunto!!!

RIONE CHIESA – “SUPER MARIO TUTTO PALLE”

Quest’anno il nostro rione ha deciso di dedicarsi alla satira politica e, più precisamente, ha voluto concentrarsi sull’ ormai ex Presidente del consiglio Mario Draghi. E per assonanza con il nome e considerando che a breve uscirà il film “Super Mario” (il famoso videogioco degli anni 90) abbiamo pensato di fare una metafora, immaginando il nostro ex Presidente letteralmente silurato dall’ Italia, qui rappresentata da un muro in pietra oramai pieno di crepe, a causa della mancata fiducia alla Camera dei Deputati. Vediamo quindi il povero “Mario” ormai costretto a dimettersi, volare via su di un missile che non è altro che un insieme di tutto ciò che l’ex Presidente del Consiglio era chiamato a sistemare per tenere la nostra Italia in piedi. Fanno da contorno al carro elementi del videogioco, come monete e stelle… Quest’ ultime metafora dei maggiori partiti politici italiani, complici di aver mandato a casa Draghi e pronti a “brillare” e rimpiazzare l’ ormai ex presidente del consiglio che, a nostro avviso ha cercato in tutti i modi di rimettere in piedi un’ Italia governata da presidente Governo Conte. E se permettete, possiamo concludere con questa esclamazione metaforica, ironica e un po’ scanzonata:

SUPER MARIO…….TUTTO PALLE !!!!!!

RIONE PRATORANIERI – “DONARE IL SANGUE E’ DONARE LA VITA!”

Con il nostro carro intitolato: “Donare il sangue è donare la vita!” vogliamo non solo omaggiare la creatura letteraria e leggendaria del vampiro e di Dracula, figura immortalata non solo dalla cultura illuministica e romantica ma anche da quella contemporanea.

Partendo, infatti da questo personaggio immaginario “il non morto” o “morto vivente” che ha bisogno di nutrirsi del sangue degli esseri viventi; noi vogliamo trattare il tema della donazione del sangue patrocinata dall’AVIS, organizzazione senza alcun fine di lucro che raccoglie il sangue di persone sane per devolverlo a coloro che ne hanno necessità per poter sopravvivere, in questo specifico caso, per noi Dracula ed Avis costituiscono un connubio perfetto.

Il sangue è un elemento indispensabile alla vita e donarlo non è solo un valore civico ma anche un atto di solidarietà che abbatte le barriere di razza, di religione e di ideologie.

Inoltre è anche un atto di generosità per cui è necessario metterlo a disposizione di

coloro che ne hanno bisogno. Ci auguriamo che il nostro appello, rivolto a chi non ha mai donato, non resti inascoltato, basta una semplice gesto per permettere ad i meno fortunati di continuare non solo a sperare ma soprattutto a vivere.

RIONE SENZUNO – “RITORNO AL FUTURO”

Il Rione Senzuno per la ripresa del Carnevale dopo due anni di stop vuole omaggiare uno dei film cult della cinematografia mondiale anni ’80, “Ritorno al Futuro”. Doc e Marty, i due protagonisti della pellicola del 1985 e di tutta la saga svettano sul carro alla guida della mitica DeLorean DMC-12, costruita tutta a mano seguendo il progetto originale della vettura del film compresi i movimenti della struttura.

L’ambientazione è quella iconica della pellicola, con la strada tratteggiata dai lampioni dalla quale Doc e Marty partono nel loro viaggio nel tempo e alla quale fa da sfondo la piazza centrale di Hill Valley con l’edificio del municipio, non può mancare il tradizionale orologio a numeri romani che rappresenta un altro dei simboli della saga e del film ricostruito sul retro del carro.

Il carro “Ritorno al Futuro” vuole ricordare uno dei capisaldi del cinema che ha riscritto le regole dei viaggi nel tempo e vuole anche riportare gli spettatori del Carnevale indietro prima di quaranta e poi di settanta anni, provando idealmente a mettersi alle spalle un periodo complicato della nostra vita attuale ricordando invece momenti sereni, spensierati e divertenti con le musiche che fanno da colonna sonora a ripercorrere le due epoche.

Sul carro si esibiscono anche la reginetta e le ballerine, quest’ultime quasi a rappresentare le fiamme che accompagnano la Delorean nei suoi viaggi nel tempo Davanti la struttura è preceduta dalla sfilata a terra, che mette assieme personaggi e costumi degli anni ’80 con quelli che prendono invece spunto dagli anni ’50, le due epoche nelle quali si svolge il film, con gli accessori ideati e realizzati dai volontari del rione; in apertura della sfilata alcuni figuranti maschili ricordano l’orchestra del ballo “Incanto sotto il mare”, altro momento iconico del film che il Rione Senzuno ha scelto di rappresentare. Ma stando attenti a non creare paradossi spaziotemporali…

RIONE ZONA NUOVA – “KOALIZZIAMOCI”

Il tema del carro è: DIFENDIAMO LA VITA IN OGNI SUA SPECIE e abbiamo pensato di scegliere come mascherone principale il Koala, una specie animale molto tenera, dolce, cucciolosa ma al tempo stesso purtroppo una specie a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici e della mano dell’ uomo, che tendono sempre più a distruggere l’habitat naturale di questi animali mettendo a rischio la loro sopravvivenza. Il carro è una riproduzione di una foresta tipica dell‘Australia con alberi, foglie e fiori di eucalipto, il cibo preferito di questi teneri koala. È una sorta di oasi della natura ormai perduta. Gli unici custodi di questo legame perduto con la natura sono gli indigeni del luogo (mascherata) che hanno basato il loro stile di vita e cultura su un rapporto di armonia e di rispetto verso la flora e la fauna della terra. Il messaggio è: KOALIZZIAMOCI. Un gioco di parole per esortare l’uomo a unirsi per ritrovare il legame perduto con la natura.

MOVIMENTI: il Mascherone principale (Koala) seduto su un albero a forma di mano si presente inizialmente da dietro. Girerà su stesso scoprendo questa dolcissima mamma Koala che mostrerà all’umanità il suo piccolo cucciolo (messaggio di speranza, di rinascita).





Le reginette del Carnevale di Follonica 2023

RIONE CAPANNINO – Noemi Bruno, 18 anni, frequenta il liceo linguistico, studia danza da 13 anni. Ama andare in palestra e a ballare con gli amici. Nel 2020 è entrata nel rione Capannino, poi il Covid ha fermato tutto e quest’anno è stata scelta come reginetta. Spera soprattutto di divertirsi con gli amici e le amiche del rione.

RIONE CASSARELLO – Angelica Achilli, 21 anni, studia psicologia con un’università online e nella stagione estiva lavora in un’agenzia immobiliare a Punta Ala. Ha fatto vela per molti anni ma poi ha dovuto smettere. Angelica è nel rione da quando è piccola quest’anno le è stata offerta la possibilità di fare la reginetta e ha accettato con entusiasmo.

RIONE 167 OVEST – Giulia Barbafieri, 20 anni, studia a Firenze giurisprudenza. E’ “figlia d’arte” in quanto il padre da anni è uno dei costruttori del carro, tra i suoi hobby principali c’è quello della danza moderna e della ginnastica artistica che ha praticato per dieci anni. E’ di Scarlino, della contrada di San Donato e pratica anche il tiro con l’arco nella compagnia 09LEON.

RIONE CENTRO – Eleonora Verdini, 16 anni. Il suo hobby principale è la danza, da grande vorrebbe fare la cardiologa e per questo studia all’istituto socio sanitario in vista di un possibile futuro all’università, facoltà di medicina. In passato ha già frequentato le sfilate del Carnevale ma a terra, è la prima volta che sale sul carro.

RIONE CHIESA – Selena Doncovio, 19 anni, nata a Poggibonsi e residente a Gavorrano. Ha frequentato il liceo musicale a Grosseto e adesso studia sassofono al conservatorio Mascagni di Livorno per poter diventare una musicista professionista e una professoressa di musica. Ama recitare e ballare, ha interpretato Pia Dei Tolomei al Salto della Contessa e partecipa anche al Follos.

RIONE PRATORANIERI – Clarissa Clemente, 22 anni. Abita a Giuncarico e studia lettere moderne all’università di Pisa; ha studiato presso l’Accademia degli Artisti e ha frequentato il polo Bianciardi, sezione tecnico per la grafica e la comunicazione. E’ nata a Sciacca in Sicilia, una delle sue passioni sono i viaggi.

RIONE SENZUNO – Melissa Montagnani, 19 anni. Abita a Riotorto e per la prima volta è nel rione Senzuno, ha accettato subito di fare la reginetta visto che già la sorella era stata reginetta in passato per il rione Centro. Lavora in un bar sulla spiaggia al Pappasole, ama la danza e fino a qualche anno fa ha disputato numerose competizioni di ballo in giro per l’Italia.

RIONE ZONA NUOVA – Matilde Achilli, 19 anni. Abita a Follonica e frequenta la facoltà di Medicina all’università di Pisa; la danza è la sua passione principale ma ama anche la scrittura, è nel mondo del carnevale ormai da molti anni, prima nella sfilata a terra e poi sul carro. Quest’anno è stata scelta come reginetta e ha accettato con orgoglio di rappresentare il rione.





I vincitori del concorso “FOLLOSTRELLO”

VINCITORE CATEGORIA RITMI MODERNI: “E’ carnevale” Testo e Voci di Campinoti Luciano e Cassarri Graziano.

VINCITORE CATEGORIA RITMI TRADIZIONALI: “Carnevale” di Mario Moratti e Samuele Tosi, Testo di Giuliano Boscaglia e Canto dei “I Cantori dei tempi passati”.





