Follonica: moto va fuori strada. Feriti una donna e un uomo. I due trasferiti al Misericordia

Follonica: Intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest alle ore 12.51 per incidente stradale avvenuto nel comune di Follonica lungo Ss1 "Vecchia Aurelia", in località Bicocchi.

Una moto, per cause in corso d'accertamento, è uscita fuori strada. Intervenute ambulanze Croce rossa di Follonica con Infermiere e Ampas Massa Marittima, sul posto anche le forze dell'ordine. Feriti in due, una donna di 58 e uomo di 59 anni, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.