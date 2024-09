Follonica: Manutenzione di parte della barriera soffolta e dei pennelli

Assessore Boscaglia: a breve inizieranno i lavori di manutenzione della barriera soffolta di fronte al "Bagno Oasi" e dei pennelli di fronte al villaggio "The Sense" – importo totale euro 280.000



Follonica: Il progetto, che partirà a giorni e si concluderà in circa un mese, compatibilmente con il meteo, prevede l'esecuzione di due interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di un primo intervento su un tratto di circa 330 metri nella zona di fronte al "Bagno Oasi", che prevede che vengano riportati massi di cava per il ripristino della sezione originaria di progetto, che è stata modificata a seguito delle mareggiare e dei naturali cedimenti

- il secondo intervento, invece, prevede di ripristinare la sagoma originaria di due pennelli sommersi di fronte al villaggio "The Sense", riportando materiale lapideo di cava.

“Si tratta di due interventi necessari per manutenere le strutture a mare e tutelare la spiaggia – interviene l’assessore Stefano Boscaglia con delega al demanio marittimo –che abbiamo deciso di fare adesso per minimizzare i disagi alla fruizione della spiaggia, disagi necessari e per i quali ci scusiamo da subito” .

I lavori, che verranno eseguiti dalla ditta SALES, saranno effettuati via mare con l'utilizzo di pontone galleggiante.

L’ importo complessivo ammonta a € 280.000,00, finanziato dalla Regione Toscana per € 250.000,00 e dal Bilancio comunale per € 30.000,00.