Follonica: La Tavolata 2024, un successo

Circa 300 coperti per una raccolta pari a 7500 euro da utilizzare per l’acquisto di un nuovo mezzo per la Croce Rossa Italiana, Comitato di Follonica



Follonica: Grande successo per la Tavolata 2024, con Follonica che ancora una volta ha risposto in modo entusiasta all’invito della Cri nella prestigiosa location della Fonderia 1.

Circa 300 persone a tavola per trascorrere una bella serata grazie anche all’animazione di Radio Diffusione Follonica, con musica e ricordi che hanno contribuito a rendere la serata piacevole e divertente.

“La raccolta fondi ha avuto un risultato straordinario di circa 7500 euro, che saranno destinati per l’acquisto del nuovo mezzo della Cri Comitato di Follonica” così interviene il Presidente della Cri Follonica Bellini, e continua - "alla presenza dell’Amministrazione comunale, che ringrazio, con assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione, insieme alle molte associazioni follonichesi, sempre attenti alla solidarietà. Il nostro grazie va tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita dell’evento e a tutti i partecipanti, che con il loro contributo ci aiutano a realizzare progetti per chi ha più bisogno”.

“Una serata di aggregazione e beneficenza - dice il sindaco Buoncristiani - per la quale ci tengo a ringraziare il presidente della CRI e tutti volontari. Una serata alla quale ho partecipato con il cuore e con il mio saluto, affidato al vicesindaco Baietti e con la presenza di quasi tutta la Giunta. La riuscita della Tavolata, anche per il 2024, dimostra che Follonica è una città viva, sensibile, attenta ai bisogni di tutti e questo ci fa onore, riempiendoci di orgoglio ”.