Follonica, insediamento ufficiale sindaco: Buoncristiani giura e annuncia la giunta. Tutti i nomi

Follonica: «Per me è una vera emozione, oltre che un grande onore, parlare di fronte al consiglio comunale nel ruolo di sindaco della città di Follonica.» a dirlo il neo sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, durante il discorso d'insediamento del primo consiglio comunale e che, dopo il giuramento, ha annunciato i nomi della sua squadra di governo della città.



«Solo tre mesi fa – sottolinea il sindaco - immaginare un momento simile per me sarebbe stato qualcosa di impensabile. E anche il giorno dello spoglio, fino a che non ho avuto la certezza numerica di essere stato eletto, non mi sono mai sbilanciato per annunciare anticipatamente la vittoria. D’altronde sono fatto così, lo riconosco: sono una persona prudente. Da oggi Follonica, siatene consapevoli, verrà governata da un sindaco prudente. Un sindaco che soppeserà bene, nella bilancia dei costi e dei benefici, le decisioni che verranno prese nell’interesse della nostra città. E lo farà dando una decisa accelerata per risolvere le questioni più urgenti e i tanti problemi rimasti irrisolti negli anni; ma, allo stesso tempo, nel portare avanti le istanze del nostro ambizioso programma. Perché, come diceva Don Sturzo “Nella politica, come in tutte le sfere dell'attività umana, occorre il tempo, la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio, per poi, infine, arrivare a raccoglierne i frutti”. Non sarà un percorso semplice, ma sarà proprio l’attenzione, la dedizione e l’impegno che metteremo fin dal primo giorno di questo mandato nel realizzare le tante cose che ci sono da fare a segnare la differenza».

«Perché Follonica, lo sappiamo benissimo – afferma iil primo cittadino - ha bisogno di cambiare. Ma il cambiamento, affinché sia positivo, dovrà essere sostanziale, non certo formale. Ogni azione intrapresa, ogni intervento compiuto, tanto nella tipologia quanto nel metodo adottato, sarà frutto di un ragionamento accurato e di una attenzione alta che riguarderà sia il piccolo intervento di manutenzione, sia la realizzazione della grande opera pubblica. Siamo convinti che questa impostazione possa consentirci di intraprendere un percorso di crescita condiviso, partecipativo, orientato a dare forma ad una visione di città del tutto nuova, pensata a misura di persona, e tesa a raggiungere quegli standard alti di città ideale. Perché diciamocela tutta: a Follonica non manca nulla per diventare il luogo ideale in cui, chiunque, vorrebbe venire a vivere. Un sogno? Può darsi. Ma non è forse il compito del sindaco regalare un sogno ai propri cittadini e lavorare perché questo si realizzi nell’interesse di tutti? Da sindaco intendo dare tutto me stesso per risolvere i tanti problemi che attanagliano la nostra comunità, affinché tutti i follonichesi possano dirsi felici di vivere nella loro città. I tempi delle analisi e delle valutazioni politiche, per quello che mi riguarda, si chiudono oggi» .

«Da questo momento – dice ancora Buoncristiani - come annunciato in campagna elettorale, voltiamo pagina sul serio e iniziamo a scrivere, tutti insieme, un nuovo capitolo della nostra storia. E come farlo se non attraverso la composizione di una squadra di governo ispirata a concreti principi di competenza e capacità? Donne e uomini entusiasti di guardare al futuro come una sfida stimolante da raccogliere e da vincere per dare a Follonica l’avvenire che merita. Il nostro impegno sarà quello di essere operativi, di dare il massimo per realizzare quanto promesso in campagna elettorale, e di farlo immediatamente. Lavoreremo subito per riorganizzare la macchina amministrativa in modo da renderla, snella, efficiente e capace di operare in modo dinamico e proattivo. Abbiamo la fortuna di poter contare sulla collaborazione di un personale valido, preparato e capace. Dobbiamo solo metterlo in condizione di esprimere al massimo il potenziale professionale di cui dispone».

«Ritengo infine doveroso – conclude il sindaco - fare alcuni ringraziamenti: ringrazio innanzitutto tutte le follonichesi ed i follonichesi che ci hanno sostenuto con il loro voto e coloro che hanno lavorato fin dal principio con dedizione e sacrificio a questo nostro progetto. Ringrazio i partiti di coalizione e le forze civiche, insieme a tutti i candidati di tutte le liste che si sono impegnati nel raggiungimento di questo importante traguardo. Ringrazio gli assessori e i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione i quali, sono convinto, porteranno avanti un’attività politica decisa e risoluta, ma allo stesso tempo responsabile e corretta. Ringrazio i candidati che non sono stati eletti e che resteranno al nostro fianco per proseguire insieme questo importante cammino. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di sostenermi ed appoggiarmi e che continuerà a farlo, nei prossimi anni, senza farmi mai mancare la sua insostituibile vicinanza. Dedico questa mia vittoria a mio padre che purtroppo, non ha potuto fisicamente gioire con me ma che, sono convinto, abbia avuto un sussulto di orgoglio appresa la notizia della nostra vittoria e si sia potuto così congedare da questa vita con questa ultima, importante, soddisfazione. E adesso, buon lavoro a tutti»

La composizione della giunta:

- Danilo Baietti – vice sindaco

- Eleonora Goti

- Stefania Turini

- Stefano Boscaglia

- Giorgio Poggetti

Le altre deleghe saranno annunciate nel corso della prossima settimana