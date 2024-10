Follonica in lutto per la scomparsa di Filippo Pagana Sgalli

Follonica: “Filippo era una persona seria e gentile, sempre con un sorriso per tutti. La sua famiglia, unita nella passione per la cucina e la ristorazione, rappresenta un faro di eccellenza per il territorio. Grazie alla sua preparazione e dedizione, Filippo è riuscito ad aprire il ristorante Il Sottomarino, divenuto in poco tempo un punto di riferimento per gli appassionati di pesce e della buona cucina, un vero valore aggiunto per Follonica. La sua passione e il suo impegno resteranno nel cuore di tutti noi”.



Con queste parole, da Confcommercio Grosseto, il presidente Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando, il direttivo Confcommercio e l’intero staff dell’associazione ricordano Filippo Pagana Sgalli, scomparso nei giorni scorsi a causa di una tremenda malattia.

In Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, il presidente Danilo Ceccarelli e il consigliere follonichese Roberto Conti, esprimendo vicinanza alla famiglia ricordano anche la partecipazione attiva di Filippo nella vita associativa, per esempio condividendo le visite alle fiere più importanti del settore. “Per noi non è solo uno stimato collega che va via – commentano Ceccarelli e Conti – ma è un amico prezioso che purtroppo abbiamo perso. Filippo ci mancherà moltissimo. Un abbraccio alla sua famiglia in questo momento difficile”.

I funerali sono previsti per domani, martedì 8 ottobre, alle ore 15 nella chiesa di San Leopoldo.

Le condoglianze alla moglie Candida, ai figli Paola e Silvio, da parte dell’intera Confcommercio di Grosseto.

“A nome di tutti gli amici e colleghi del Centro Commerciale Naturale La Dolce Vita – aggiunge il presidente del CCN Massimiliano Rossi - invio un abbraccio e sentite condoglianze a Candida, Paola e Silvio, per la perdita del compianto Filippo. Non solo un punto di riferimento per la ristorazione di qualità a Follonica, ma una persona squisita ed educata, che non ha mai lesinato un sorriso, neanche in questi mesi di difficoltà. Con lui se ne va un altro pezzo di storia della nostra città”.

Un altro messaggio di stima e cordoglio arriva dall’Associazione Cuochi Grosseto, a nome del presidente Antonio Catani. “Filippo è esempio per chi vuole fare questo mestiere e per tutti noi – dice Catani – perché solo lavorando sodo, con l’umiltà che contraddistingue i grandi, partendo dal primo gradino, ha saputo raggiungere altissimi livelli professionali. La provincia di Grosseto piange la perdita di un grande uomo e professionista, il cui contributo resterà vivo nei ricordi e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.”.