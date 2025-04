Follonica: Importante accordo raggiunto in questi giorni tra Asd Follonica Hockey 1952 e Plastic Free Onlus a sostegno dell’ambiente e dello sport sostenibile. Una partnership strategica nell’ambito dei progetti europei Roses Roll e Ok Porters 2. Il patto di collaborazione è stata sottoscritto in data 4 aprile ed è volto a sensibilizzare la cittadinanaza sull’inquinamento da plastica e a promuovere buone pratiche ambientali . L’accordo si inserisce nel quadro delle attività promosse dai progetti europei Roses Roll e Ok Porters 2 sostenuti dal programma Erasmus +Sport della Commissione Europea, che mira ad utilizzare lo sport come strumento per diffondere valori di sostenibilità ambientale, alimentare e inclusione sociale. Roses Roll promuove l’hockey femminile con un focus su inclusione, pari opportunità e cittadinanaza attiva.

Ok Porters 2 approfondisce la tecnica dei portieri di hockey, puntando su formazione e ricerca per l’eccellenza sportiva. Plastic Free Onlus e Follonica Hockey 1952 condividono l’impegno a coinvolgere le nuove generazioni in percorsi educativi concreti, attraverso eventi, attività e campagne di sensibilizzazione. In base al patto le parti si impegnano a : creare un canale diretto di collaborazione per la promozione ambientale; dare reciproca visibilità alla partnerschip attraverso i rispettivi canali comunicativi; partecipare attivamente, ove possibile, alle rispettive iniziative; condividere informazione e opportunità uniti alla realizzazione degli obbiettivi comuni. L’accordo ha validità annuale, con rinnovo tacito e prevede la possibilità di recesso unilaterale tramite pec in caso di comportamenti lesivi. Le parti si impegnano inoltre al rispetto del Regolamento Europeo (Gdpr) per la protezione dei dati personali. Questa sinergia rappresenta un importante passo in avanti verso un modello sportivo più consapevole dove sport e sostenibilità camminano insieme.