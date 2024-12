Follonica il 5 Dicembre 2024 ospita la mostra fotografica di Ciro Cortellessa

Un viaggio attraverso il conflitto in Ucraina

Follonica: L’associazione Uniti per l’Ucraina presenta, presso l’ex Casello Idraulico di Follonica, in Via Roma 43, la mostra fotografica del noto fotoreporter Ciro Cortellessa, intitolata “Vse Bude Ukraina” .

L’inaugurazione si terrà giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 19:00, alla presenza dell’autore, che accompagnerà i visitatori con le sue testimonianze personali e un’esposizione di 40 scatti.

Ciro Cortellessa è un fotoreporter che ha dedicato la sua carriera a raccontare, attraverso l’obiettivo, la realtà cruda dei conflitti e l’impatto devastante sulla vita dei civili. Il suo talento nel catturare dettagli carichi di significato e la sua passione per il reportage lo hanno portato a ricevere riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio PX3 Paris per un lavoro realizzato proprio in Ucraina.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 dicembre 2024 e rappresenta un’occasione unica per riflettere su una guerra che continua a colpire milioni di persone.

L’evento ha anche un importante scopo benefico: durante l’esposizione, saranno raccolti fondi destinati all’acquisto di attrezzature mediche essenziali per i medici che operano sul fronte, tra cui defibrillatori, garze emostatiche, bende, aghi e altri dispositivi salvavita.

Come sottolineerà lo stesso Cortellessa durante l’inaugurazione, ogni contributo è fondamentale. L’ingresso alla mostra è gratuito, ma le donazioni saranno accolte con gratitudine.