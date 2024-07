Follonica hockey ha completato l’organizzazione delle squadre giovanili

Follonica: L'hockey 1952 comunica che è stato completato l’organizzazione delle squadre giovanili con un progetto di raggruppamento per categorie omogenee che consentirà ai ragazzi di avere maggiori possibilità di allenamento e di svolgere partite competitive con un progresso della crescita degli stessi.

Abbiamo un quadro di allenatori competenti e di sicura efficacia che per il gruppo A/2 Under 19 ed under 23 sarà affidato, come già detto, ad Alberto Aloisi, la under 17 ed under 15 a Fabio Bellan, mentre la under 13 ed under 11 a Franco Polverini. Mentre il corso di avviamento sarà affidato a Nando Montigel. Gli allenatori poi nel corso dell’anno, verranno affiancati da altri collaboratori e dal preparatore portieri Giovanni Menichetti.

Si tratta di un progetto importante ed ambizioso finalizzato -come sempre- alla crescita dei ragazzi, la società è impegnata poi, grazie anche al pattinaggio artistico, a promuovere al massimo il pattinaggio e l’avvicinamento dei più giovani al nostro mondo, verranno svolti eventi e giornate dedicate al pattinaggio.

Sta altresì progredendo il percorso per la squadra femminile che speriamo al più presto di potere iscrivere ad un campionato di competenza. Ora chiediamo a tutti un aiuto concreto con una partecipazione attiva alla nostra sagra che partirà il 23/07/2024 nell’area dei palazzi rossi .