Follonica: gioia e divertimento nella serata conclusiva del 2024 e nelle prime ore del 2025

Follonica: "La grande festa di fine anno in piazza è stata uno spettacolo unico, che ha portato gioia e divertimento nella serata conclusiva del 2024 e nelle prime ore del 2025. Ha funzionato il nuovo format, con “Souvenir From 2000”: cartoni animati, hit musicali, momenti sportivi epici e film indimenticabili, dj e dance show, una celebrazione di tutto ciò che ha reso gli anni 2000 speciali, sbloccando tanti emozionanti ricordi.

L'organizzazione è stata perfetta e per questo ringrazio sia il Comune di Follonica, sia tutte le professionalità coinvolte, così come tutte le associazioni che si sono occupate della sicurezza. Allo stesso tempo ringrazio anche i tantissimi cittadini e visitatori che hanno aspettato con entusiasmo l'inizio del nuovo anno, ma sempre ordinatamente e nel rispetto delle regole nonostante i grandi numeri. Una bella piazza gremita di gente, una bella festa e un buon inizio nell'anno. In futuro ripartiremo da questo format, perché crediamo sia vincente. Buon 2025, continuiamo così", conclude il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.