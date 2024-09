Attualità Follonica: Consiglio Comunale convocato per venerdì 20 settembre 2024 - ore 9.30 18 settembre 2024

Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stata inviata la Convocazione ed Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per il giorno venerdì 20 Settembre 2024 ore 09,30 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.

Ecco l'Ordine del Giorno: 1. Proposta n. 48 - processo verbale seduta del consiglio comunale del 23 luglio 2024. Approvazione. 2. Proposta n. 49 - processo verbale seduta del consiglio comunale del 8 agosto 2024. Approvazione. 3. Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. 4. Interpellanza n.44 presentata dal consigliere ciompi francesco prot. 35395 del 08.08.2024 “servizio straordinario ed aggiuntivo di pulizia” 5. Domanda d’attualita’ prot. 35802 del 09.08.2024 “ mancata installazione bagni chimici spiagge libere” presentata dai consiglieri pecorini, betti, ciompi, giorgieri, manni e stella 6. Domanda d’attualita’ prot. 36868 del 20.08.2024 “patrocinio al toscana pride” presentata dai consiglieri pecorini, betti, ciompi, giorgieri, manni e stella 7. Domanda d’attualita’ prot. 36917 del 21.08.2024 “assenza conferenza servizi venator” presentata dai consiglieri pecorini, betti, ciompi, giorgieri, manni e stella 8. Proposta n. 47 - nomina dei componenti ed elezione del presidente dell' organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2024-2027 I cittadini possono assistere al consiglio comunale anche accedendo al canale Youtube del comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams

