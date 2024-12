Attualità Follonica, Christmas Storytelling Workshop – Laboratori di Natale in lingua inglese 8 dicembre 2024

8 dicembre 2024

Redazione

Per bambini dai 6 agli 11 anni, dal 6 dicembre 2024 Follonica: La Biblioteca della Ghisa ospiterà i laboratori di Natale in lingua inglese con l’esperta madrelingua Krystal Shuskey, per i bambini da 6 a 11 anni. Ecco il programma degli appuntamenti: - nei giorni 6, 13 e 20 dicembre alle ore 14.00 i laboratori sono riservati alle scuole - sabato 14 dicembre alle ore 10.00 - laboratorio “Santa Post” (su prenotazione) - sabato 21 dicembre alle ore 10.00 - laboratorio “The Nutcracker” (su prenotazione) Ingresso gratuito Per informazioni e prenotazioni: - da lunedì a venerdì (tranne il mercoledì) ore 16.00-19.00 - sabato ore 9.15-12.45 Per info: 0566/59246 biblioteca@comune.follonica.gr.it Seguici



