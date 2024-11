Firenze: In piazza del Duomo dal 19 al 21 novembre tre giorni di prevenzione oncologica

Firenze: Anche quest’anno Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica in Toscana, sarà tra i protagonisti de “La Toscana delle donne”, con due unità mobili che, per tre giorni, dal 19 al 21 novembre sosteranno in piazza Duomo a Firenze ad offrire servizi e controlli mirati a prevenire o diagnosticare precocemente i tumori.

L’iniziativa sarà aperta, sempre lunedì 19 novembre alle 9.30, da un momento di confronto e dibattito nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo, sede della presidenza della giunta regionale: al centro della discussione le politiche regionali per la salute delle donne e in particolare la medicina di genere, la rete del Codice Rosa e l’oncologia, a cui seguirà l’inaugurazione del ‘villaggio della salute’ nello spazio della piazza antistante.

La presenza delle due unità mobile e dello sportello a cui chiedere informazioni fa parte di un percorso di potenziamento delle attività collegate ai programmi di screening oncologico del sistema sanitario regionale.

Ci si potrà recare in piazza Duomo per effettuare una mammografia o una valutazione senologica gratuita, per riconsegnre (anche gli uomini) le provette per lo screening del colon retto. Chi ha tra 35 e 55 anni (uomini e donne) potrà effettuare il test per l’epatite C, che costuisce in un semplice e veloce pungidito. Al punto informativo il personale di Ispro sarà a disposizione per fornire informazioni su molti ambiti della prevenzione oncologica, da chi può usufruire degli screening gratuiti a consigli su corretti stili di vita, il ruolo della consulrenza genetica e percorsi di riabilitazione oncologica, ma anche su lotta al dolore, malattie rare, aiuto per il disturbo da gioco d’azzardo, prevenzione della depressione post partum e benessere in gravidanza, supporto per i caregiver, dispoziioni anticipate di trattamento e supporto psicologico. In calendario ci sono vari incontri divulgativi.

Le unità mobili saranno a disposizione per gli screening e la prevenzione martedì 19 novembre dalle 13 alle 18.30, mercoledì 20 dalle 8 alle 18.30 e giovedì 21 dalle 8 alle 16.30. Il punto informazioni sarà a disposizione il 19 novembre tra le 13 le 17, il 20 novembre tra le 9 e le 17 e il 21 novembre tra le 9 e le 16.30.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole sotto tutti i punti di vista - sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Parlare di salute delle donne vuol dire parlare di salute della società, di cui le donne sono motore imprescindibile. Ringrazio Ispro per aver messo di nuovo i propri mezzi ed i propri professionisti a disposizione di questo evento”. “Questa iniziativa - evidenzia Cristina Manetti, capo gabinetto del presidente Giani e ideatrice de “La Toscana delle Donne” - è un progetto nato per le donne e al fianco delle donne, che nella sua evoluzione sta ormai toccando ogni aspetto, in particolare quello della salute, con la speranza che la forte sinergia che si sta sempre più creando tra istituzioni, associazioni di cittadini e ricerca scientifica possa portare messaggi positivi per il futuro in questo prezioso ambito”.

Per cosa e come prenotare

Le donne tra 45 e 74 anni interessate a effettuare una mammografia possono prenotarsi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 3382000224 con scritto “Contattami”. Tutti saranno richiamati per fissare un appuntamento. Le mammografia con valutazione senologica potrà essere effettuata il 19 novembre dalle 14 allle 17, prenotandosi al numero 055-545454.