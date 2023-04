Firenze-Grosseto. Torselli e Rossi (FDI): “Troppi restringimenti di carreggiata”

“Ennesima strada della vergogna che blocca la crescita di territori come chianti e maremma”. "Chiederemo delucidazioni ad Anas"

Firenze: “Il weekend pasquale ci ha dato un assaggio di quello che pendolari, lavoratori e turisti saranno costretti a subire sull’Autopalio e la Siena-Grosseto nella stagione estiva. Code infinite e disagi. Da anni denunciamo le condizioni della principale arteria stradale che collega Firenze a Siena e Grosseto, ma questa volta si è passato ogni limite di decenza. Oltre alle cronicità storiche della infrastruttura, si registrano tre restringimenti di carreggiata dovuti a lavoro in corso in direzione Firenze-Grosseto e ben cinque in direzione inversa.

Il problema è che registriamo una programmazione dei lavori del tutto schizofrenica. Un cantiere, nei pressi di Siena, è stato aperto solo poche settimane fa. I lavori non potevano partire quest’inverno quando la strada è meno frequentata perché ci sono flussi turistici ridotti? Inoltre, il cantiere vicino a Monteriggioni in direzione di Firenze, sembrerebbe aver terminato i lavori da tempo ma non è ancora stato dismesso. Situazione analoga sul viadotto dei Falciani. Infine vicino a San Donato, sempre in direzione Firenze, c’è un restringimento di carreggiata a causa di un guard rail rotto da tempo.

Questa è l’ennesima strada della vergogna della Toscana. Il problema è che avere un deficit infrastrutturale così importante, impone un freno alla crescita di territori come il Chianti e la Maremma che hanno delle potenzialità ancora inespresse a livello turistico ed economico. Quest’anno si prevedono flussi turistici superiori all’epoca pre-Covid, è un’occasione che non può essere fatta cascare nel vuoto.

Chiederemo ad Anas delucidazioni in merito ai cantieri presenti sull’Autopalio e la Siena-Grosseto. Questa situazione è inaccettabile” lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli e il deputato, nonché coordinatore regionale di FdI, Fabrizio Rossi.