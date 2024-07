Fine settimana col botto a Marina e Principina a mare

Il cartellone "Eventi Estate 2024" della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare presenta in questo primo fine settimana di luglio vari appuntamenti, un po’ per tutti i gusti.

Marina di Grosseto: Sabato 6 e domenica 7 dalle 8 alle 24 a Marina si terrà il tradizionale mercatino “MareMaremma” che riempirà le centrali via XXIV Maggio e via della Chiesa di variopinti banchi di artigianato locale e curiosità dal mondo. Sabato pomeriggio alle 17.30, nella Sala Pro Loco via Granducato di Toscana, vernissage della Mostra “Donne in arte”, con opere di Marilisa Sartoni, Nadia Giusti e Marina Quattrini.

Domenica sera è in programma l’evento clou del week end: la serata a tema “Music & Fire”. Dalle 21.30 tutto il lungomare di Marina, da Shangai a Rosmarina, risuonerà della musica di tanti DJ set. In contemporanea a Principina a mare, in via delle Meduse nell’area parcheggio dietro al centro commerciale di viale Tirreno, spettacolo di ballo della scuola Odissea 2001. Infine, quando si spengeranno le notte della musica, dalle 23.30 gran finale con i fuochi d’artificio in tutta la riviera

Informazioni sul sito www.rivieradellamaremma.it e sui Social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.