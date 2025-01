FIMAA, a Grosseto l'ultima parte del corso di alta formazione sulle acquisizioni immobiari

Grosseto: Parte mercoledì 22 gennaio l’ultima trance del corso di alta specializzazione per agenti immobiliari che Fimaa (Federazione italiana mediatori e agenti d’affari) Grosseto ha organizzato in collaborazione con MMO Spa, la più grande azienda di formazione immobiliare in Italia. Il corso, dal titolo: “Come acquisire incarichi in questo mercato complicato” si è svolto in tre distinti momenti. Nei primi due, realizzati nell’ultima parte del 2024, la coach Patrizia Giuliani ha illustrato le tecniche più moderne per acquisire nuovi incarichi di vendita riscuotendo un grande interesse da parte degli oltre 20 corsisti. Quest’ultima parte del percorso, invece, della durata di ben tre giorni, dal 22 al 24 gennaio inclusi, il coach Tiziano Bartoli entrerà nei dettagli di una “Acquisizione vincente”.

"Il mercato immobiliare è in continua evoluzione – osserva Luciano Bianchi, presidente di Fimaa-Confcommercio Grosseto – e per avere successo è fondamentale adattarsi e imparare cose nuove. Abbiamo quindi organizzato un percorso formativo gratuito per i nostri iscritti, condotto da esperti di alto livello come i professionisti di MMO Spa, Make Money Organization. Gli agenti immobiliari della provincia di Grosseto si sono mostrati sensibili a questo nuovo approccio visto il buon numero di adesioni e sono certo che grazie alle ‘dritte’ di Patrizia Giuliani e Tiziano Bartoli riusciranno molto presto a implementare il proprio business. Organizzare eventi di questa portata richiede un notevole investimento di risorse – conclude Bianchi – ma crediamo fermamente nell'importanza di fornire ai nostri associati gli strumenti necessari per eccellere”.

“Questo nuovo laboratorio pratico sull'acquisizione – spiega Tiziano Benvenuti, creatore di MMO Spa – fornirà ai partecipanti le strategie vincenti per ottenere da 3 a 5 incarichi in esclusiva entro le prossime 5 o 6 settimane. Il metodo che presentiamo è all'avanguardia e produce risultati concreti”.

“Il fatto che corsi di aggiornamento così qualificanti siano altamente frequentati dagli agenti immobiliari della nostra provincia – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - sottolinea ancora una volta quanto sia importante per l’utenza rivolgersi a professionisti certificati e formati per poter avere la certezza di un affare sicuro sotto tutti i punti di vista. Comprare o vendere casa non è come acquistare o sbarazzarsi di un oggetto qualsiasi. E’ qualcosa di molto complesso che presuppone la conoscenza di leggi, norme urbanistiche, competenze catastali e molto altro ancora. Affidarsi al miraggio della semplicità tecnologica offerta dai social-media o da altre risorse internet è quanto di più rischioso si possa fare. La compravendita immobiliare, infatti, implica responsabilità importanti di fronte alla legge. Gli agenti immobiliari professionali non soltanto ne sono pienamente a conoscenza, ma offrono specifiche garanzie assicurative al riguardo. Garanzie che non è possibile avere in una intermediazione ‘fai da te’ ”.