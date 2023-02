C'è tempo dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 per conseguire un contributo mensile da 150 a 500€ a seconda del numero di figli.



Grosseto: Figli Disabili, Contributo a favore dei genitori disoccupati. C'è tempo dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 per conseguire un contributo mensile da 150 a 500€ a seconda del numero di figli. Lo comunica Epaca Coldiretti Grosseto!

Riaperti i termini per il contributo economico in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

CHE COSA OCCORRE PER PRESENTARE LA DOMANDA ?

Per la presentazione delle domande occorre un'attestazione ISEE valida per il 2023 non superiore a 3.000€.

A CHI SPETTA IL BENEFICIO?

Spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.145€ che scendono a 4.800€ se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare composto da sè stesso con uno o più figli disabili anche maggiorenni).

REQUISITI ULTERIORI:

1. RESIDENZA in Italia;

2. ISEE valido non superiore a 3 mila euro;

3. Uno o più figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. In particolare si considera a carico del genitore il figlio con età sino a 24 anni con reddito non superiore a 4.000 euro (2.840,51 euro se maggiore di 24 anni).

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Il beneficio è graduato in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150€ mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili. Spetta per il triennio 2021-2023, per 12 mesi l'anno. L'importo erogato è esente dal prelievo fiscale e può essere cumulato con il reddito di cittadinanza<https://www.pensionioggi.it/dizionario/reddito-di-cittadinanza> oltre che con l'assegno unico<https://www.pensionioggi.it/dizionario/assegno-unico>.

QUANDO SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?

Dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 deve essere inoltrata la domanda telematicamente .

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I NOSTRI RIFERIMENTI: Epaca Via Roccastrada n.2, Grosseto - Email: epaca.gr@coldiretti.it<mailto:epaca.gr@coldiretti.it> - Tel. 0564/438928 oppure 438916