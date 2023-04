Fiera del Madonnino: lezioni gratuite e cooking show

Il Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine Toscano IGP alla Fiera dell’agricoltura. Il Presidente Filippi: “Qui, in maremma, si fa qualità”.



Grosseto: Lezioni gratuite per imparare a riconoscere e distinguere un olio EVO certificato da una delle tante versioni di bassa qualità e low cost che spesso incontriamo sugli scaffali ma anche, attraverso divertenti show cooking, imparare a valorizzarlo in cucina per dare sapore ed identità a piatti e ricette con un occhio al benessere e alla nostra salute. Alla Fiera del Madonnino, dal 23 al 25 aprile, si va a scuola di olio extravergine di oliva con le master-class e le attività organizzate dal Consorzio di Tutela dell’Extravergine Toscano IGP nell’ambito dello spazio di Casa Coldiretti.

“La fiera del Madonnino è l’evento di riferimento per l’agricoltura non solo maremmana ma di tutta la regione. Il nostro Consorzio di Tutela, che è l’organismo consortile che rappresenta 8 mila aziende toscane produttrici di olio extravergine che hanno fatto della qualità, della tracciabilità e della trasparenza un segno distintivo, non poteva certo mancare a questo appuntamento. – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Consorzio di Tutela Toscano IGP – La produzione di olio extravergine ad indicazione geografica protetta è tra gli asset strategici e di valore di questo territorio: un’azienda su due iscritta al nostro Consorzio di Tutela lavora e produce in questa provincia. Gli olivicoltori della maremma hanno contribuito, ed assicurato tutt’oggi, i primati del nostro extravergine in Italia e nel resto del mondo dove siamo il primo olio di qualità esportato con oltre 41 milioni di euro. Il Toscano IGP vale quasi il 26% dell’intera produzione certificata e del 32% dell’intero valore alla produzione a livello nazionale: numeri che non sarebbero possibili senza le imprese della maremma. Qui si fa olio di qualità”.

A condurre per mano i partecipanti, che potranno iscriversi alle lezioni e poi presentarsi semplicemente allo spazio di Casa Coldiretti almeno dieci minuti prima, saranno i tutor del Toscano IGP insieme alla cuoca televisiva, autrice e scrittrice, Luisanna Messeri. Dal colore al profumo, dalla piccantezza all’etichetta: la scelta dell’olio non sarà più legata alla sola questione di prezzo. Basterà un’ora ai partecipanti per approcciarsi con una più matura consapevolezza all’acquisto e al consumo di quella che non sarà più considerata una semplice bottiglia di olio per il condimento di insalata, pasta o cucinare pietanze ma un vero e proprio ingrediente per stare bene ed essere in forma. “Dentro una bottiglia di olio di qualità certificata – conclude il Presidente del Consorzio di Tutela, Fabrizio Filippi - c’è ancora molto di più: c’è la storia, il paesaggio, la ricerca della qualità, della sostenibilità ed il lavoro quotidiano ed instancabile degli olivicoltori”.