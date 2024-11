Festività natalizie, presentato il programma 2024 dal comune di Grosseto

Grosseto: Presentato il programma per le festività natalizie 2024/25: installazioni e un ricco calendario di eventi animeranno centro e frazioni tra il 30 novembre e il 12 gennaio. “Quest’anno vogliamo fare un regalo speciale a Grosseto, estendendo le festività natalizie di una settimana in più per offrire a cittadini e visitatori un periodo prolungato di atmosfera e magia - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività Produttive Bruno Ceccherini -. Abbiamo lavorato affinché il nostro centro storico diventi un vero e proprio polo di attrazione, un punto di riferimento per tutta la provincia e oltre, che inviti tutti a vivere il Natale in un contesto ricco di fascino e di tradizione. Questo programma è pensato per valorizzare non solo le nostre bellezze architettoniche e storiche, ma anche per sostenere le attività commerciali, che rappresentano il cuore pulsante della vita cittadina. Con un’ampia gamma di attrazioni, installazioni e iniziative che abbracciano tutta la città, ci impegniamo a promuovere uno spirito di comunità e accoglienza, rendendo il Natale un’occasione di incontro e di condivisione”.

I festeggiamenti prenderanno ufficialmente il via il 30 novembre, con l’accensione del maestoso albero di Natale in piazza Duomo, un simbolo di speranza e unità. L’albero, alto 13,5 metri e decorato con luci e ornamenti, sarà uno dei punti chiave della scena natalizia cittadina. In centro storico saranno presenti anche cinque installazioni luminose che fungeranno da "selfie point", nello specifico gli elementi alti dai due ai tre metri saranno: Babbo Natale con slitta, un podio a forma di pacco regalo, la cornice “Doom”, un pupazzo di neve “Moog” e un set di pacchi regalo luminosi. Per accompagnare le passeggiate natalizie, su corso Carducci è stato predisposto un impianto di filodiffusione che diffonderà musica natalizia. Così come saranno presenti le consuete luminarie installate dai commercianti.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, video mapping trasformeranno porta Corsica, porta Vecchia, piazza Rosselli e il Giardino dell’Archeologia in vere e proprie scenografie natalizie, attraverso proiezioni di immagini ispirate alle festività. Questi luoghi simbolici verranno valorizzati in una chiave moderna, che unisce il patrimonio storico di Grosseto all’innovazione visiva.





Assoluto protagonista il centro storico: “Il cuore cittadino – chiosa l'assessore al Centro storico Fabrizio Rossi - giova di una grande attenzione da parte dell'Amministrazione. Tutte queste iniziative che oggi presentiamo ne sono la conferma. Anche il Natale, che è la festa per eccellenza della nostra tradizione religiosa, trova nel salotto buono cittadino la sua massima espressione e attrattività: questo grazie al lavoro del Comune, che ha operato in piena sinergia con associazioni e commercianti ascoltando le richieste dei cittadini”.

Il 30 novembre e il 22 dicembre, il centro città sarà animato da spettacoli del Circo Bianco, che offrirà esibizioni uniche per un pubblico di tutte le età, dalle 16 alle 21 per entrambe le giornate. Il 30 novembre, l’evento "Lumina" prevede un’installazione acrobatica a forma di luna luminosa, una parata con gonfiabili e una con ali Rgb, uno spettacolo di fuoco e una performance di circo contemporaneo. Il 22 dicembre, sempre il Circo Bianco ritornerà con un’installazione acrobatica a forma di fiore luminoso autoportante, due parate con personaggi natalizi, uno show all’interno di una sfera, uno spettacolo acrobatico e giochi di fuoco.

Grande attenzione sarà rivolta anche ad altre vie del centro e alle frazioni: verranno infatti installati alberi di Natale, addobbi e luminarie, tra cui punte di abete di cinque metri via San Martino, piazza Tripoli, piazza del Sale, Braccagni, Batignano e Casalecci. Anche Marina di Grosseto e piazza Rosselli ospiteranno i classici alberi di Natale, entrambi di otto metri, decorati con strisce led bianche e ornamenti tradizionali. Tre alberi di Natale saranno a cura rispettivamente di Humanitas Grosseto, Croce Rossa e Misericordia, un gesto di vicinanza alla città.

Dal 7 al 24 dicembre, l’Istituzione Le Mura ha organizzato alla Cavallerizza una serie di attività rivolte ai più piccoli e alle famiglie, in uno spazio recentemente riqualificato. Qui sarà allestito un vero e proprio villaggio natalizio all’interno di una tensostruttura riscaldata, arredato con decorazioni a tema, pacchi dono e musica. Babbo Natale e i suoi elfi accompagneranno i bambini in laboratori creativi e racconti animati, offrendo un’esperienza che unirà divertimento e apprendimento. “Negli ultimi tre anni – spiegano l'assessore alla Cultura Luca Agresti e il presidente istituzione Le Mura Alessandro Capitani -, la casa di Babbo Natale è diventata una tradizione attesa e apprezzata, richiamando famiglie e bambini e riscuotendo un enorme successo. Anche se quest’anno non potrà svolgersi al Cassero senese, in quanto impegnato in un importante restauro, ci siamo impegnati per riproporla in questa nuova sede alla Cavallerizza, uno spazio rinnovato che permetterà di continuare a regalare l’atmosfera unica di questo evento. L’obiettivo – concludono Agresti e Capitani - è quello di rendere le festività un periodo di autentica partecipazione e di scambio, portando in ogni angolo della nostra città lo spirito di comunità e la gioia che solo il Natale sa trasmettere”.





Grande spazio, come detto, va alla cultura. La biblioteca Chelliana assicurerà una nutrita serie di eventi in aula magna, mentre il Museo archeologico sarà al centro di visite guidate, mostre e iniziative rivolte ad appassionati e famiglie. Importante anche il calendario realizzato per il Teatro degli Industri e il Moderno: tra questi spiccano i concerti di Natale, a cura della Filarmonica Città di Grosseto, previsto per il Primo dicembre al Moderno, e quello di Capodanno, a cura dell'Orchestra Città di Grosseto, presso il Teatro degli Industri. Il Museo di Storia naturale proporrà un ciclo di conferenze e, da metà dicembre a gennaio, una mostra di Lucia Onesti “Minima natura” corredata di foto e disegni naturalistici. Nell'offerta culturale natalizia grossetana non poteva certo mancare il fiore all'occhiello della città, il Polo Clarisse e Museo Luzzetti: presentazioni di libri, mostre, aperitivi letterari accompagneranno grossetani e turisti sino a gennaio inoltrato.

Grazie alla collaborazione con Sistema, l’Amministrazione ha voluto creare un’atmosfera di festa che valorizzi la città, offrendo momenti di incontro. Tutte le installazioni sono curate dalla partecipata del Comune, che gestirà il montaggio, lo smontaggio e l’allaccio alla rete elettrica. “Ogni installazione e ogni dettaglio - spiega l’amministratore unico di Sistema Mauro Squarcia - sono stati scelti con cura per offrire una proposta di alta qualità, in grado di valorizzare gli spazi cittadini e coinvolgere attivamente il pubblico. Il nostro obiettivo è stato quello di garantire un’atmosfera festiva coerente e attrattiva, capace di arricchire il periodo natalizio per cittadini e visitatori”.