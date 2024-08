Festambiente 2024: al via domani con don Luigi Ciotti

Presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna



In programma anche la presentazione dei libri "Bloody Roots: la stella ardente di Billie Holiday" e “Giacomo Losi. Core de Roma. Vita, lotte e vittorie di un calciatore partigiano” di Alessandro Angeli e il firmacopie di “La vita mi prude” di Giacomo Mantiglioni. In programma tanto sport con Terramare (nuoto) e Alma Virtus Grosseto (tiro con l’arco)

Grosseto: Domani, 7 agosto, prenderà il via Festambiente 2024, l’attesissimo eco-festival che da oltre trent’anni promuove la sostenibilità e l’educazione ambientale. Organizzata da Legambiente, come da tradizione la manifestazione troverà casa a Rispescia (Gr), in località ENAOLI, e offrirà un programma ricco di dibattiti, incontri culturali, concerti e attività per tutte le età.

La giornata inizierà alle 18:30 con il taglio del nastro e, nella Piazza dell’economia civile, con l’inaugurazione ufficiale del festival. Al centro “La sfida della transizione ecologica”, un argomento di estrema attualità di cui ragioneranno Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente; Angelo Gentili, coordinatore nazionale Festambiente; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto; Francesco Carri, presidente Banca TEMA; Francesco Pugliese, direttore Ricerca e Sviluppo Bonifiche Ferraresi; Riccardo Piunti, presidente CONOU; Sandro Scollato, AD AzzeroCO2; Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager Nespresso Italia.

Alle 19:30, nello Spazio dibattiti, al centro l’ambiente e il contrasto all’illegalità. L’occasione sarà giusta per riflettere sui trent’anni di impegno del’associazione, dal primo “Rapporto Ecomafia” ai nuovi scenari della criminalità ambientale e mafiosa. Enrico Fontana, responsabile nazionale Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, intervisterà Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e Vanessa Pallucchi, portavoce Forum del Terzo settore. A seguire, la cerimonia di consegna degli attestati di merito a magistrati, forze dell’ordine, giornalisti e cittadini nell’ambito del Premio nazionale “Ambiente e legalità” 2024.

La serata musicale di Festambiente 2024 promette emozioni e divertimento. Alle 21:30, presso il ristorante Peccati di Gola, si esibiranno Fabrizio Biscontri e Giulio Stracciati con il loro raffinato Jazz Guitar Duo. Alle 22:30, sul palco spettacoli saliranno la Banda Osiris e il filosofo della scienza Telmo Pievani con lo spettacolo “Allegro bestiale: viaggio ai confini della biodiversità”. Un evento unico combina musica e scienza in un'esperienza coinvolgente e istruttiva.

Spazio anche alla cultura. Alle 19:15, presso lo spazio Tramonti nell’uliveto, ci sarà la presentazione dei libri “Bloody Roots: la stella ardente di Billie Holiday” e Giacomo Losi. Core de Roma. Vita, lotte e vittorie di un calciatore partigiano”, entrambi di Alessandro Angeli. Alle 20:00, invece, presso lo spazio dedicato alla Libreria QB, Giacomo Mantiglioni sarà a disposizione per il firmacopie di “La vita mi prude”.

Focus sui più piccoli con moltissime attività educative e ricreative. Tra laboratori creativi, divertimento, tanto sport con le prime sessioni di nuoto per bambini con Terramare e il tiro con l'arco con Alma Virtus Grosseto e il tatro di Anima Scenica.

Non mancherà, infine, la sana alimentazione negli spazi ristorativi del festival. Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.festambiente.it.